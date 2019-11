Tarlós: Nincs két Borkai, nincs két Fidesz

A volt főpolgármester azt mondja, az ő hibája volt, hogy mást is hagyott beleszólni a kampányába.

A Magyar Hangnak Tarlós István azt mondja, szerinte Borkai Zsolt botránya azért nem állítható párhuzamba Wittinghoff Tamás ügyével, mert a konzervatív szavazók az ilyeneket nehezebben bocsátják meg saját embereiknek, mint a liberálisok.

A Fidesz-táborból a győri polgármestert elsőként ő szólította fel távozásra. Azért csak egy héttel a botrány kirobbanása után, mert akkor

kezdett világossá válni, hogy nem marad meg ez az ügy Győr közigazgatási határain belül. Az a közönségesség, amit a nyilvánosságra került felvételeken látni lehetett, az egész politikai közösség számára kínos volt. (…) joggal lehet azt mondani, hogy Borkai túllépte a magánélet kereteit.

Tarlós nem ért egyet azzal a neoliberális szemlélettel, amely egy vezető politikusnál ezt megengedi.

Nincs két Tarlós István, nincs két Borkai Zsolt, nincs két Gyurcsány Ferenc, mint ahogy nincs két Fidesz vagy két Momentum sem.

A volt főpolgármester az interjúban azt mondja, az ő hibája volt, hogy mást is hagyott beleszólni a kampányába. Az így kollektívvá vált, és volt, amivel egyetértett, és olyan is, amivel nem. Nem árul el konkrétumokat, mert mentegetőzésnek tűnne, és már nincs is jelentősége.

Más kérdés, hogy a voksolás – legalábbis Budapesten – nemigen személyről szólt, hanem valószínűleg egy ennél általánosabb motiváción alapuló szavazás tanúi lehettünk.

A Magyar Hang pénteken megjelenő számában Tarlós beszél Orbán Viktorhoz fűződő viszonyáról, miniszterelnöki tanácsadói megbízatásáról is.

