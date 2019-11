Egymásra talált a Fidesz és a Mi Hazánk, patthelyzet az ellenzéki vezetésű Tatabányán

Miután a tatabányai önkormányzati választáson, a lehetséges 18 helyből az ellenzéki együttműködés (Összefogás Tatabányáért) pont kilenc, míg a Fidesz nyolc, a Mi Hazánk pedig egyet szerzett meg, esélyes volt, hogy már a szerdai alakuló ülésen patthelyzet alakuljon ki.

Legalábbis abban az esetben, ha a várost elvesztő Fidesz és a frissen bejutott Mi Hazánk közösen az ellenzéki polgármester és frakció ellen szavaz. Szerdán az alakuló közgyűlésen pedig

pontosan ez történt.

Az esetről beszámoló helyi oldal szerint a Fidesszel együttszavazott a Mi Hazánk abban, hogy ne fogadják el az új SZMSZ-t. A Fidesz azzal érvelt a tudósítás szerint, hogy nem volt elég ideje tanulmányozni az anyagot, illetve a bizottsági tagok névsorát se. A Mi Hazánk képviselője, Boda Bánk ugyanezt hangoztatta.

Később a Fidesz és a Mi Hazánk se támogatta az új alpolgármestereket, ebben a helyzetben pedig a bizottságok többsége se tud felállni Tatabányán. Mindössze két bizottságot „sikerült megszavazni, a Pénzügyi illetve a Gazdaságit, így az alapszintű működéssel elindulhat a munka” – olvasható a helyi orgánum beszámolójában.

A város új polgármestere, Szűcsné Posztovics Ilona azt mondta a helyi televíziónak: sértődöttséget és dacot érzett az ellenük szavazó képviselők hozzáállásában. Azt is elmondta: hogy csak a bizottsági tagok megválasztása után tudnak a városi cégek vezetéséről, működési struktúrájáról dönteni. Addig azonban nem, viszont bízik abban, hogy az egyeztetések után sikeresen tud működni majd a város.

Korábbi cikkünkben hasonló helyzeteket vetítettünk előre: a Mi Hazánk szerepe épp az egyenlő, vagy az aközeli szituációkban értékelődhet fel a jövőben, például Tatabányán.

Érdekes, hogy Jászberényben is hasonló jelentősége lehet a Mi Hazánknak, amennyiben az ellenzék megnyeri a most hétvégi, megismételt választást. Ott is patthelyzet közeli eredmény születhet ugyanis.

„Orbánista vagyok, de a fideszes polgármesterre nem szavazok" Jászberényben új polgármester-választás jön. A helyszínen néztük meg, elsőre miért kapott ki a Fidesz, és hogy ebben mekkora szerepe volt a több ezer, a városban élő vendégmunkásnak.

Egyébként épp Jászberényben történt a múlt héten, hogy a helyi Mi Hazánk bejelentette, hogy visszalép a fideszes polgármester-jelölt javára, ám ez annyira rossz optikájú lépés lehetett, hogy a pártvezetése ezt később már korrigálta: visszalépnek, de senki javára.

Zavaros helyzet a jászberényi választás körül Arról szóltak a hírek, hogy visszalép a Mi Hazánk jelöltje, de a párt szerint mégsem tesz így.

