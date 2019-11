Kiosztották a posztokat a fővárosban: visszatért Demszky helyettese és két volt miniszter is

Megválasztották a fővárosi cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjait, valamint a Fővárosi Közgyűlés bizottságainak tagjait a közgyűlés keddi alakuló ülésen, a 24.hu pedig megszerezte a vonatkozó névsorokat. A listán sok ismert nevet, az MSZP-SZDSZ kormányzása idején aktív politikust találtunk.

2024. november 15-ig kinevezték a Budapesti Közlekedési Központ

igazgatósági elnökének Draskovics Tibor korábbi pénzügy-, majd igazságügyi minisztert,

korábbi pénzügy-, majd igazságügyi minisztert, egy nem kevésbé váratlan húzással igazgatósági tag lett ott a momentumos (korábban fideszes, jobbikos) Körömi Attila, akivel az önkormányzati választási kampányban még Pécsről beszélgettünk, hiszen ott indult az önkormányzati választáson, de mivel csak listán, így nem került be a testületbe.

Felügyelőbizottsági tag lett a BKK-ban

az MSZP-s Czeglédy Gergő, akinek – kormányközeli üzletemberekkel összefogva elért – közbeszerzési sikereit a Direkt 36 dolgozta fel.

A BVH Városüzemeltetési Holding

igazgatósági tagja lett Lakos Imre , a Demszky-korszak meghatározó SZDSZ-es politikusa, a párt volt budapesti elnöke, egykori újbudai alpolgármester,

, a Demszky-korszak meghatározó SZDSZ-es politikusa, a párt volt budapesti elnöke, egykori újbudai alpolgármester, valamint a Karácsony Gergely megválasztását kampányfőnökként segítő Gál J. Zoltán egykori kormányszóvivő,

egykori kormányszóvivő, a felügyelőbizottságba bekerült a DK-s Élő Norbert, aki a XII. kerületi polgármesteri posztért szállt harcba eredménytelenül október 13-án, és listáról sem jutott be a Fővárosi Közgyűlésbe, de neki is volt vigaszág, ráadásul a főváros tulajdonosi bizottságába is bekerült.

A BKV Zrt.

igazgatósági tagja lett Nemes Gábor DK-s politikus, aki XVI. kerületi polgármesterjelölt volt, korában a BKV egyik szakszervezetét vezette,

DK-s politikus, aki XVI. kerületi polgármesterjelölt volt, korában a BKV egyik szakszervezetét vezette, Katona Tamás , a Pénzügyminisztérium egykori államtitkára, az MSZP korábbi pártigazgatója,

, a Pénzügyminisztérium egykori államtitkára, az MSZP korábbi pártigazgatója, felügyelőbizottsági tag Bollok Istvánné, Budafok volt szocialista polgármestere.

A Budapest Főváros Vagyonkezelő Zrt.

igazgatósági elnöke Tordai Csaba , ügyvéd, az Átlátszó kiadójának tulajdonosa, aki most kiszállt az oknyomozó portálból, előzőleg a Miniszterelnöki Hivatal szakállamtitkára volt a Bajnai-kormány idején,

, ügyvéd, az Átlátszó kiadójának tulajdonosa, aki most kiszállt az oknyomozó portálból, előzőleg a Miniszterelnöki Hivatal szakállamtitkára volt a Bajnai-kormány idején, igazgatósági tagja Kolber István , a Gyurcsány-kormány volt fejlesztési minisztere,

, a Gyurcsány-kormány volt fejlesztési minisztere, felügyelőbizottsági tag Bodnár Zoltán, a Liberálisok 2014-es főpolgármester-jelöltje,

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Atkári János, Demszky Gábor korábbi helyettese, aki később azonban Tarlós István munkáját is segítette tanácsadóként.

A bizottságokba alapvetően a közgyűlés tagjai, azaz a kerületi polgármesterek és a listás képviselők kerültek be, de az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának

tagja a korábbi fővárosi szocialista képviselő, Havas Szófia,

a városfejlesztési bizottság tagja Török Zsolt volt MSZP-szóvivő,

volt MSZP-szóvivő, a költségvetési bizottság tagja pedig a ferencvárosi MSZP-s Pál Tibor lett, akinek megválasztását az új IX. kerületi polgármester, Baranyi Krisztina is szóvá tette.

A Fővárosi Közgyűlés egyetlen bizottságában sem fogok dolgozni, mert a most Budapestet vezető pártok nem tartottak… Közzétette: Baranyi Krisztina – 2019. november 5., kedd

A közgyűlés keddi alakuló ülésén hamar világossá vált, hogy nem lesz súrlódásmentes a posztok elosztása. Pokorni Zoltán, a XII. kerület fideszes polgármestere szerette is volna elérni, hogy vegyék le a napirendről azokat a pontokat, amelyek a bizottságok, illetve a fővárosi cégek igazgatóságainak és felügyelőbizottságainak összetételéről szólnak. Azzal érvelt, hogy semmiféle elvi megfontolás nincs az előterjesztések mögött, pusztán hatalmi szempontok. Azt kérte, hogy a közgyűlési mandátumarányok alapján osszanak helyeket később.

Karácsony derültséget keltett, amikor azt válaszolta, örül neki, hogy ellenzékből ilyen ötletei vannak a Fidesznek. A főpolgármester azt is felidézte, hogy öt éve vele annyit egyeztettek, hogy elmondták neki, mi lesz. Szerinte ehhez képest méltányos a mostani helyzet. Azt is mondta a főpolgármester, hogy a bizottsági helyekről még egyeztethetnek, de „a cégeknek működniük kell”. Így leszavazták Pokorni javaslatát a napirend módosításáról.

Azonban a vita folytatódott, amikor Baranyi Krisztina felszólalásából kiderült, hogy őt is kihagyták az ellenzéki pártok az osztozkodásból, bekerült viszont a költségvetési bizottságba politikai ellenfele, a szocialista Pál Tibor, aki azzal keltett feltűnést korábban a IX. kerületben, hogy feltűnően jó viszonyt ápolt a fideszes vezetéssel, és próbálta megakadályozni Baranyi jelöltségét. Végül a kerületi közgyűlésbe sem jutott be. Soproni Tamás, a VI. kerület momentumos polgármestere igyekezett menteni a helyzetet, és azt mondta, pártja megegyezik Baranyival a későbbiekben, hogy a független polgármester is részt tudjon venni bizottsági munkában.

Az előterjesztéseken egyébként kipontozva hagyták a bizottsági tagok névsorát, ide kerülhettek volna a fideszes nevek is. Mint megtudtuk, Karácsonyék időben kérték a fideszeseket, hogy küldjenek neveket, amikről szavazhat a közgyűlés, azonban ez nem történt meg. Két okból mivel több fideszes nem vette fel a mandátumát – például a kompenzációs listát vezető leköszönő főpolgármester sem –, ezért lassan állt össze a frakció névsora. A másik, hogy igyekeztek nyomást gyakorolni Karácsonyékra, de a jelek szerint nem sikerült, ugyanis fideszesek nélkül is megalakultak a bizottságok, ahová a későbbiekben még beülhetnek – és információink szerint be is fognak ülni – a kormánypártiak. Viszont addig is az egyoldalú bizottságokról beszélhetnek a kormányoldalon, és arról, hogy milyen autokrata módon, pártalkuknak megfelelni akarva kezdte Karácsony a főpolgármesteri karrierjét.

Baranyi Krisztina kihagyása már egy fokkal érdekesebb. Ezt bizony elrontották rendesen – mondta a helyzetre egy városházi háttérember. Azt sem tagadva, hogy nem volt véletlen az egyetlen frakcióban sem ülő Baranyi „kifelejtése”. Történt ugyanis, hogy az ellenzéki összefogás pártjai leosztották egymás között a helyeket, megállapodtak a nevekben, de Baranyi Krisztinának ezekről az egyezkedésekről nem szólt senki. Így a Momentumra hárult utólag, hogy arcot mentsen – persze nekik is feltűnhetett volna, hogy Baranyi kimaradt a szórásból. Gy. Németh Erzsébet DK-s főpolgármester-helyettes egyébként közleményében azt írta: egy egyeztetésen, amin rajta kívül Molnár Zsolt, Soproni Tamás és Dorosz Dávid vett részt, azt a tájékoztatást kapták, hogy Baranyi Krisztina a Fővárosi Közgyűlésben beül majd az egyik frakcióba. Ez nem történt meg, ezért nem kapott ma bizottsági helyet, de Gy. Németh szerint

ez így természetesen nincs rendben, hiszen minden megválasztott képviselőnek jár hely, és meg is fogja kapni azt.

Egy szocialista háttérember még a választás éjszakáján sejtelmesen megjegyezte, hogy Baranyi nélkül is megvan az ellenzéki többség a Fővárosi Közgyűlésben, ami úgy látszik gyorsan praktikusan is fontossá vált. Azonban a Momentum-frakció több politikusáról is úgy vélekednek az MSZP-ben, hogy nem fognak automatikusan a többséggel szavazni. Így kérdés, hogy a közeljövőben figyelnek-e majd Baranyira, amikor döntéseket kell meghozni, mert ha nem, akkor a momentumosokat és így alkalmanként a kényelmesnek vélt többséget is bukhatja a közgyűlésben Karácsony.

Kiemelt kép: Marjai János /24.hu