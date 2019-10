Egyszerre négy parlamenti képviselő helye üresedhet meg

Összeférhetetlenség miatt Dunaújvárosban időközi választást kell tartani, de a DK-nak és a Jobbiknak is új országgyűlési képviselőt kell jelölnie. Farkas Flóriánnak pedig döntenie kell, hogy visszaül-e az Országos Roma Önkormányzat képviselői közé.

A vasárnapi önkormányzati választáson három parlamenti képviselő is polgármester lett, ők papírforma szerint az önkormányzati munkát választják, hiszen ezért vállalták a jelöltséget. Nem ennyire egyértelmű a helyzet a fideszes Farkas Flórián esetében, akit az Országos Roma Önkormányzat képviselőjének választottak, neki is döntenie kell, hogy a parlamenti vagy a roma önkormányzati munkát választja.

Az Infostart gyűjtése szerint a három említett, polgármesternek választott politikus közül legérdekesebb helyzetben Pintér Tamás van, ő ugyanis a tavalyi országgyűlési választáson egyedüli jobbikosként egyéni választókerületben nyert, és eddig Dunaújvárost képviselte a parlamentben. Most viszont a megyei jogú város polgármestere lett, és már jelezte: parlamenti mandátumáról mond le. Ez egyben azt is jelenti, hogy időközi parlamenti választást kell tartani ebben a körzetben.

A szintén jobbikos parlamenti képviselő, Mirkóczki Ádám Eger polgármestere lett, így neki is választania kell. Az esetében azonban nagy különbség, hogy listán jutott be a parlamentbe, így nem kell időközi választást tartani, a pártja nevezheti majd meg, hogy a 2018-as listájáról kit juttat helyette mandátumhoz. Hasonló a helyzet László Imrénél is, a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselője a XI. kerület polgármestere lett, így a helyére új politikus kerül a DK parlamenti frakciójába.

A jogszabály egyébként nemcsak a két képviselői poszt összeférhetetlenségét mondja ki, hanem például az sem lehet önkormányzati képviselő, aki olyan feladatot lát el, amelyre kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, kormánytól, kormány tagjától vagy az Országgyűlés, kormány alárendeltségébe tartozó szervtől kapta. A képviselő ezen felül nem lehet a központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője, állami tisztviselő, kormánytisztviselő olyan államigazgatási szervnél, amelynek illetékességi területén az adott önkormányzat működik.

Kiemelt kép: Mirkóczki Ádám jobbikos képviselő felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén 2018. június 5-én. (MTI / Bruzák Noémi)