„Nem vagyok gyerekgyilkos” – mondta az újszülött csecsemőjét emésztőgödörbe dobó asszony

Tíz év fegyházra ítélte a Debreceni Ítélőtábla azt a hatgyermekes felsőzsolcai asszonyt, aki megszülte, majd a latrinába dobta az újszülött gyermekét két és fél évvel ezelőtt.

A 43 éves B. Attilánét alhasi fájdalmakkal szállították kórházba még 2017 májusában. Az orvos miután megvizsgálta, értesítette a rendőröket, hogy nem régiben szülhetett. A bejelentést követően a rendőrök kimentek a helyszínre, és az udvari vécé emésztőgödrében megtalálták a halott csecsemőt.

A büntetőeljárás során az orvos szakértő megállapította, hogy Bálint élve született, és elég fejlett volt ahhoz, hogy életben maradjon, a halál okának pedig az ellátatlanságot jelölte meg. Az asszonyt többször is kihallgatták, ezek során többször arra hivatkozott, hogy nem tudta magáról, hogy terhes. A gyakori hasi fájdalmait pedig gyomorbántalmaknak gondolta.

Később kiderült, hogy a terhességét a családja és környezete előtt is titkolta a nő. Amikor arról kérdezték az ismerősei és a hozzátartozói, hogy mitől változott meg a mozgása és a testalkata, azt válaszolta, hogy daganatos beteg.

Az ominózus napon a hatgyerekes asszony erős hasi görcsökre panaszkodott. Ezért a férje és lánya a kerti árnyékszékhez kísérte. A nő bement, majd az ajtót magára zárva a padlón megszülte a közel háromkilós babát. A szülést követően a köldökzsinórt elszakította, de a csecsemőt nem látta el, hanem holtan, vagy a haldoklás szakaszában bedobta az udvari vécé emésztőgödrébe.

Az ügyészség tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat az anya ellen, aki az egész eljárás során tagadta, hogy ő ölte volna meg a gyerekét. Az első fokon eljáró Miskolci Törvényszék 10 év fegyházra ítélte a nőt tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés miatt. Emellett 6 évre eltiltották a közügyektől is. A 43 éves nő és védője enyhítésért fellebbezett, ezért a Debreceni Ítélőtáblán folytatódott az ügy.

B. Attiláné az utolsó szó jogán azt mondta, hogy nem gyerekgyilkos, s ha tudta volna, hogy terhes, akkor ezt a babáját is felnevelte volna. Mint mondta, szereti a gyerekeket és ahol már van hat gyerek, ott elfér egy hetedik is.

A táblabíróság azonban nem látott okot a büntetés enyhítésére. A bíró megalapozottnak találta, s lényegében helybenhagyta az elsőfokú ítéletet. Az asszony közügyektől való eltiltását azonban felemelte hatról tíz évre.

Fotó: police.hu