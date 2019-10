És ha azt mondjuk: Rokker Zsolti?

Nos, a korábban humoristaként dolgozó Erdei Sándor tegnap bekerült a miskolci közgyűlésbe. A település egyike annak a tíz megyei jogú városnak, amelyet elvitt az ellenzék. Erdei a Szinva Városáért Egyesület színeiben indult. Tavaly a miskolci időközi választáson is elindult, a Fidesz még egy ugyanolyan nevű kamujelöltet is ráindított, és akkor nem is nyert. Most igen.

Kiemelt kép: MTVA/Zih Zsolt