Borkai-botrány: a szexvideón kívül nem tesz közzé semmit a szivárogtató

Szombat hajnali bejegyzéséből kiderül: dokumentumot nem publikál. Korábbi vádjaira nem mutat bizonyítékot.

Büszke vagyok rátok!

– ezzel kezdte szombat kora reggel közzétett bejegyzését Az ördög ügyvédje című blogon a Borkai Zsoltról szivárogtató ismeretlen, aki az adriai hajókázáson rögzített videó közzétételével kirobbantotta a győri polgármester körüli szex-, majd korrupciós botrányt.

Ezek után a szövegben örömét fejezi ki „az elmúlt tíz év legnagyobb botrányának” kirobbantásáért, illetve rögzíti, hogy megmutatták: a király meztelen. Ír arról, hogy noha bebizonyosodott, hogy Borkai korrupt, az ügyészség nem nyomoz majd, de eljön az idő, amikor fordul a kocka. Állítása szerint még nagyon sok olyan anyaga van, ami politikusokat buktat majd, sőt „idővel az egész maffiát”. Egyúttal közli: publikál majd még kínos ügyeket.

Ugyanakkor ebből a bejegyzésből nyilvánvaló, hogy ebben a kampányban kizárólag a Borkai Zsolt adriai túráján készült szexvideót használta, noha korábban írt korrupcióról, drogról, még a Maldív-szigetekről is, ám bizonyítékokkal egyik ügyben sem szolgált, ahogyan ezúttal sem írt semmi konkrétumot más botrányokról.

Mindennek ellenére végül komoly korrupciós botrányba fordult az ügy, miután a független sajtóban több olyan cikk is megjelent, amely segített kirakni a kirakót, illetve felderítette a Győrt uraló politikai-üzleti hálózatot. Ami a 24.hu információi szerint el is vezetett Borkai bukásához, hiszen maximum néhány héttel a választás után mennie kell. Ám a politikai következményei még ennél is nagyobbak lehetnek a kiszivárogtatott szexvideónak: a Fidesz pénteki bizonytalanságából úgy látszik, akár a budapesti eredményeket is befolyásolhatja az ügy.

Kiemelt kép: Bruzák Noémi / MTI