Kezet kellett csókolnia a rablóvezérnek, hogy szabadon engedjék

Több mint másfél évtized börtönre ítélte az Ózdi Járásbíróság azt a három férfit, akik útonállók módjára támadtak meg egy hat fős, fiatalokból álló társaságot Ózdon.

A két felnőtt- és a fiatalkorú elkövető a város egyik forgalmas utcáján találkozott össze a tinikkel, akiktől cigarettát kértek. Mivel a fiatalok nem tudtak adni, a három férfi azonnal fenyegetni és lökdösni kezdte őket.

A támadók ezt követően egy kevésbé forgalmas utcába vitték a fiatalokat, ahol átkutatták zsebeiket és elvették a náluk lévő értékeket: mobiltelefonjaikat, illetve egy bluetooth hangszórót.

A rablók a zsákmány szétosztása után sem engedték el a tiniket, akik hiába próbálták visszakérni az elvett tárgyakat, válaszként tovább lökdösték, sőt egyikük még fel is pofozta őket. A három férfi csak azt követően engedett el két fiatalt, miután az egyik rabló arra kényszerítette egyiküket, hogy csókolja meg a pofozkodó társa kezét. A szabadon engedett fiatalok azonnal segítséget kértek egy, a közelben található szórakozóhelyről, ahonnan többen is a foglyul ejtettek keresésére indultak. A támadók azonban velük szemben is agresszíven léptek föl, így nem tudták megakadályozni, hogy elmeneküljenek a helyszínről. A három férfit még aznap este elfogták a rendőrök.

A járásbíróság csoportosan elkövetett rablás, rablás kísérlete és személyi szabadság megsértése miatt mondta ki bűnösnek mindhárom elkövetőt. A főbűnöst 7 év fegyházra és 7 év közügyektől eltiltásra, fiatalkorú cinkosát 3 év 6 hónap fiatalkorúak börtönbüntetésére és 3 év közügyektől eltiltásra, míg a kezére csókot kapó férfit 6 év fegyházra és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Az elkövetők enyhítésért fellebbeztek, míg az ügyész 3 nap gondolkodási időt tartott fenn nyilatkozata megtételére. Az ügy a Miskolci Törvényszéken folytatódik.