Gulyás Karácsonynak: Ha valaki kerületi polgármesternek alkalmatlan, főpolgármesternek is az

Mint ahogy arról korábban írtunk, Karácsony Gergely, Zugló polgármestere nyílt levélben szólította fel lemondásra Gulyás Gergelyt. A közös ellenzéki főpolgármester-jelölt többek között azt írta, a Miniszterelnökséget vezető miniszter az elmúlt időben többször azzal zsarolta, fenyegette a budapestieket, hogy ha nem a „Fidesz bábja” nyer, érvénytelennek tekintik a kormányfő és a főpolgármester közötti megállapodást.

Gulyás az MTI-hez eljuttatott közleményben reagált, amit egy tavaly, a zuglói jegyzőtől származó idézettel kezd. Dr. Papp Imre akkor azt mondta,

Gulyás Gergely közleményét a jegyzői idézet után így folytatja:

Ha valaki kerületi polgármesternek alkalmatlan, főpolgármesternek is az. A polgári kormány a nemzet fővárosaként tekint Budapestre, ennek megfelelően a város fejlődését eddig is támogatta, és ezután is támogatni fogja.