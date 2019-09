Egy anyuka állítása szerint a folyosón fojtogatta gyerekét az igazgató a gyöngyöspatai iskolában

Iskolai bántalmazási ügy borzolja a kedélyeket Gyöngyöspatán, a rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomozást indított – írja a hvg.hu. Egy iskolai konyhán dolgozó édesanya azt állítja, hogy a Nekcsei Demeter Általános Iskola igazgatója az iskola folyosóján a szeme előtt bántalmazta 11 éves fiát, nyakon ragadta és odaszorította az ebédlő falához.

Az anya a rendőrségi feljelentést megtette, a látlelet szerint a gyerek nyakának mindkét oldalán hematoma (vagyis vérömleny) és suffusio (vagyis bevérzés) látható csecsemőtenyérnyi területen. Az anya a tankerület vezetőjétől azt kérte, hogy függessze fel az igazgatót. Az igazgató távozását követelő petíciót több mint százan írták alá, köztük romák és nem romák is.

A hvg.hu megpróbálta szóra bírni az igazgatót, de ő nem hajlandó nyilatkozni, elmenekült a kérdések elől. Egyedül a bántalmazott gyerek édesanyja nyilatkozott a portálnak, aki elmesélte, mi előzte meg a fojtogatást. Elmondása szerint a fiú kishúga is oda jár, a szünetben a lány az egyik ablakon integetett ki, de az igazgató be akart csukni, a fiú pedig szólt neki, hogy vigyázzon, mert ott a kislány keze. Ekkor a kamasz fiú lecsávózta az igazgatót, az anya szerint ezért ugrott neki gyerekének az intézményvezető. A tankerület egyelőre nem reagált a hvg.hu megkeresésére, és az iskola tanárai sem akartak nyilatkozni a portálnak. Kedden az esettel kapcsolatban meghallgatást tartottak Gyöngyöspatán, ahol a Nekcsei Demeter Általános Iskola igazgatóját és a tanárokat kérette be a fenntartó tankerület.

A hvg.hu birtokába került egy 2001-es ítélet, amelyben az igazgatót ugyan felmentették a könnyű testi sértés vádja alól, de olvasható benne, hogy a fülénél fogva tartott vissza egy gyereket az iskolában azért, hogy a diák ne tudjon elszaladni, míg ő utánajár az általa elkövetett vétségnek. Az iskolát a Fővárosi Ítélőtábla 2014-ben elmarasztalta, miután kiderült, hogy a roma gyerekeknek külön osztályaik voltak, nem mehettek fel az emeletre, külön vécébe kellett járniuk, összevonták az órákat, és a tanárok többször nem erőltették a tanítást.