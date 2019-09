Márki-Zay szerint politikai szándék áll a 13 millió forintos bírság mögött

13 millió forintos bírságot szabott ki a hódmezővásárhelyi önkormányzatra a Miniszterelnökség alá tartozó Közbeszerzési Döntőbizottság, amely szerint szabálytalan volt pályáztatás nélkül szerződést kötnie a Cyber Services Zrt-vel és a VIAT Vállalati Informatika, Auditálás és Tanácsadás Kft-vel kibervédelmi és információbiztonsági szolgáltatásokra – írja az Index.

Márki-Zay Péter, a város polgármestere Facebook oldalán megjegyzi, hogy

a KDB döntése mögött nem nehéz politikai szándékot felfedezni, ahogy az elmúlt másfél év ismétlődő, működésünket ellehetetlenítő támadások mögött is. Ahogy eddig is, a továbbiakban is a törvények legteljesebb betartásával fogunk mindent megtenni a lakosság személyes adatainak védelme érdekében.