Börtönben marad a Viking Sigyn hajóskapitánya

A Fővárosi Törvényszék elsőfokon meghosszabbította a Viking Sigyn kapitányának letartóztatását. Tóth M. Gábor, az ukrán hajóskapitány védője lapunknak azt mondta, hogy a korábbi indokok miatt, azaz a bizonyítás megnehezítésének, vagy meghiúsításának megakadályozása érdekében hosszabbították meg az ügyfele letartóztatását.

A mi részünkről nem történt újabb kihallgatás. Az ügyészség azt indítványozta, hogy három hónappal hosszabbítsák meg a kényszerintézkedést, de a bíróság csak egy hónappal hosszabbította meg a védencem letartóztatást. A döntés nem végleges. Fellebbezünk a végzés ellen

– mondta az ügyvéd.

Ezt megerősítette lapunknak Szabó József, a Fővárosi Törvényszék szóvivője is, hozzátéve: szökés, elrejtőzés veszélye miatt is szükség volt a letartóztatás meghosszabbítására. A bíróság álláspontja szerint a hamarosan elkészülő újabb informatikai szakvélemény alapján esetlegesen felmerülő nyomozati cselekmények elvégzésére a letartóztatás egy hónappal való meghosszabbítása is elegendő. A gyanúsítottnak a bizonyítási eljárás megnehezítésére vonatkozó kockázatát pedig az újabb igazságügyi informatikai szakvélemény megállapításai alapján lehet ismét mérlegelni.

Jurij C. -t először halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésével gyanúsították meg. Július végén azonban újabb gyanúsítást közöltek vele. Most már 35 rendbeli segítségnyújtás elmulasztásával is gyanúsítják. Ez azt jelenti, hogy az ukrán férfit most már nemcsak gondatlanság miatt terheli a felelősség, hanem azért is, mert nem kellő mértékben nyújtott segítséget a baleset után, vagy azt teljesen elmulasztotta.

Hableány sétahajó május 29-én este süllyedt el a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A fedélzeten 35-en utaztak, 33 dél-koreai állampolgár és a kéttagú magyar személyzet; hét távol-keleti turista élte túl a balesetet. Egy dél-koreai nőt még mindig keresnek.