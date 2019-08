Ungár Péter ezért nem mondaná soha, hogy Orbán Viktor skizofrén

Nem érdekli, ha Fidesz-bérencnek tartják. Azt mondja, 2022-re nem lesznek külön ellenzéki listák és előbb-utóbb az Orbán-rezsimnek is vége.

A 168 Órának Ungár Péter azt mondja, nem fordult még meg a fejében, hogy kiszáll a politikából, mert továbbra is az a célja, hogy a „magyar valóságot” megváltoztassa. Elfogadja, hogy ebben több a kudarc, mint a siker, de ez önreflexióra, alázatra neveli. Az LMP képviselője ráadásul úgy látja, az ellenzéknek szüksége van rá. Sajátos helyzete miatt ő képes arra is, amire az ellenzékiek többsége nem. Schmidt Mária fiaként jobban belelát abba,

mi motivál csaknem hárommillió embert abban, hogy kitartson az Orbán-kormány mellett. Ezért nem mondanék soha olyat, hogy Orbán Viktor skizofrén.

Nem rasszistázza, ostobázza le a híveit, akik maguk is tudják, hogy nincsenek migránsok Magyarországon, de a kormánypropaganda miatt félnek tőlük. Ezt a félelmet ő legitimnek ismeri el, szerinte a „gyűlöletkeltés illegitim”. Cseppet sem érdekli, ha ezért Fidesz-bérencnek, kollaboránsnak tartják. Ezért nem félt – más ellenzékiekkel ellentétben – elmenni Tusványosra is.

Muszáj vitázni

Az ellenzéki szereposztásban magát azok közé sorolja, akik nem a radikálisokhoz, hanem a mérsékeltekhez szól. Azzal nem legitimálja a hatalmat, ha elmegy a Fidesz székelyföldi rendezvényére. Szerinte

az Orbán-rendszert nem egy fesztiválon kell megdönteni, hanem a parlamenti választáson.

A baloldali ellenzéknek fáj, hogy a Fidesz a határon túli magyarok kedvence, de ez aligha változik, ha nem is járnak Székelyföldre. Ő is szívesebben vitázott volna Orbán Viktorral, de nem tartja irreálisnak, hogy egy kis párt mezei képviselője erre nem kapott lehetőséget.

Muszáj vitázni.

Felidézi, hogy a parlamenti jegyzőkönyvek tanúsága szerint a ’90-es években nívós szakmapolitikai viták folytak a Tisztelt Házban, amit persze a NER nem hoz vissza, de

előbb-utóbb az Orbán-rezsim is véget ér. Azoknak pedig, akik részt fognak venni az új politikai struktúra felépítésében, lehetőséget kell majd adniuk a konstruktív vitákra.

Nem lesznek külön ellenzéki listák

Arra a kérdésre, miért marad az LMP-ben, amikor már Schiffer András is azt mondta lapunknak, hogy a párt a története végére ért, úgy válaszolt, szerinte van még visszaút, mert a zöldpolitika látványos felívelés előtt áll, arra számít, hogy jelentős társadalmi csoportok keresik majd meg őket. Elismeri, abszurd, hogy a két legismertebb politikusuk Szél Bernadett és Hadházy Ákos, akik már nem is LMP-tagok. Moldován László és Sallai R. Benedek kiválását nem sajnálja. Hisz abban, hogy az LMP a következőkben is az ellenzék fontos, hasznos tagja lesz. Szerinte

három év múlva nem lesznek külön ellenzéki pártlisták.

Elismeri, tévedett, amikor azt hitte, politikusi megítélését nem befolyásolja, hogy Schmidt Mária, a NER egyik fő ideológusa. Kettejük viszonyáról nem akar beszélni. Fideszes környezetben nőtt fel, számára irreleváns, hogy az édesanyja aktív közéleti szereplő vagy csak Magyar Nemzet-olvasó.

Viszont általa vagyok képes megérteni, hogy az Orbán-rendszer hívei, a jobboldali szimpatizánsok kilenc év kormányzás után, egy hatalmas médiabirodalommal a hátuk mögött miért viselkednek még ma is úgy, mintha ellenzékben lennének, miért érzik azt, hogy ők a világ legelnyomottabb kisebbsége.

Ez őt végtelenül idegesíti, de érti, hogy ez még annak az utóhatása, hogy a ’90-es években a jobboldaliakkal a liberális-baloldali elit, az értelmiség, a sajtó lekezelően, arrogánsan bánt. Nem árulja el, mire gondolt, amikor két éve azt mondta, édesanyjának komoly politikai felelőssége van abban, ami jelenleg körülvesz minket.

Nem kívánok az édesanyámról beszélni, ez politikai bulvár.

Kőgazdag és szociálisan érzékeny

Amikor felsorolják közéleti rekordjait (legfiatalabb, papíron a leggazdagabb, a homoszexualitását egyedül vállaló) parlamenti képviselőként hozzáteszi

…és zsidó származású is vagyok.

Ezt azért tartja csak lényegesnek, mert fiatalon, részben Schiffer András hatására, nagyon kritikus volt Izraellel, ma már sokkal megértőbb azzal, hogy a zsidó állam minden eszközzel megvédheti magát. 15 milliárdos vagyonáról azt mondja, róla el is hiszik: nem azért politizál, hogy meggazdagodon, neki a biztos egzisztencia szabadságot ad, és jónak tartaná, ha minél több szabad ember dolgozna a politikában.

A nagyinterjúban hosszan beszél arról, miért állt bele az ápolási díj ügyébe, elárulja, ha kapna tíz percet, hogy személyesen beszéljen Orbán Viktorral, először az otthon ápolás fontosságáról, Aztán megkérné,

hogy fejezze be végre a szellemi polgárháborút, vesse el azt a tézist, miszerint vagy vele van valaki, vagy pedig hazaáruló. A nemzeti oldal hamis öndefiníciójából ugyanis az következik, hogy mindenki más nemzetietlen.

Nem azért próbálná meggyőzni, mert bántja, ha lehazaárulózzák, hanem mert ez árt a nemzetnek, kizárja az értelmes vitát a politikai oldalak között. Amikor rákérdeznek, azt mondja, nem volt szükségszerű a nyilvánosság előtt vállalnia a másságát, egyéni döntés volt. A motivációjáról nem beszél, nem akarja, hogy ez a munkája megítélését befolyásolja. Egyáltalán nem ítéli el azokat a politikusokat, akik nem bújnak elő, azokat viszont igen,

akik homoszexuális emberként homofób politikát folytatnak.

Kiemelt kép: Ungár Péter és Gulyás Gergely miniszter (háttal) beszélget Tusnádfürdőn július 25-én. MTI/Veres Nándor