Kósa Lajos bármikor megbütyköli a haverokkal a parlamenti mélygarázs rendszerét

Kósa Lajos, az Országgyűlés honvédelmi és rendvédelmi bizottságának fideszes elnöke szerint a Parlament alatti mélygarázs biztonsági rendszere alkalmatlan arra, hogy kiszűrje a „nem jószándékú” behatolásokat – hangzott el a bizottság egyik márciusi ülésén a Népszava szerint.

Az ülésen Tóth László dandártábornok, az Országgyűlési Őrség parancsnoka azt mondta, hogy több probléma is akadt már a mélygarázsban, az őrök például csak a behajtó autók rendszámát tudják ellenőrizni, azt viszont már nem, hogy ki vezeti a járműveket, valamint, hogy mit visz benne. Kósa Lajos ezt azzal egészítette ki, hogy már a bankoknál is több körös azonosítás előzi meg a járművek beléptetését, az egyszerűbb rendszer kiépítést viszont ő maga „a haverokkal megbütyköli egy hétvége alatt”.

Tóth hozzátette azt is, hogy a felvetéseikre nem kaptak semmilyen választ, ezért csak próbálják fenntartani a biztonság látszatát. Az sem hat megnyugtatólag, amikor arról beszélt, hogy a Tisza István szobor miatt úgy kellett megépíteni a garázs bejáratát, hogy csak személyautó férjen be rajta, abba pedig „legfeljebb 200 kilogramm robbanószer fér be”. Ezért még ha valaki tele is pakolja az autóját robbanóanyaggal és felrobbantja a garázsban, az is „maximum a többi autóban tesz kárt”, a felszínen nem lesz veszélyben senki.

Az ülésen elhangzott az is, hogy a női parlamenti őrök számára nincs megfelelő öltöző az épületben, ezért a nők kénytelenek a képviselői irodaházat használni a Jászai Mari téren és így a női őrök jellemzően nem is a Parlamentben teljesítenek szolgálatot. Tóth László elismerte, hogy igen nagy a zsúfoltság, „minden négyzetcentiméterért harc folyik”, még zuhanyzó sincs a 24 órás őrséget ellátó őrség tagjai részére.

