Műanyagmentes július után itt az autómentes augusztus

A Kerékpárosklub szeretné, ha minél többen kipróbálnák az alternatívákat és megosztanák tapasztalataikat.

A műanyagmentes július után autómentes augusztust hirdetett a Magyar Kerékpárosklub.

A Facebookon meghirdetett kezdeményezéshez csatlakozókat arra biztatják, hogy próbáljanak ki olyan megoldásokat az autó kiváltására, amelyeket a mindennapjaikba is beépíthetnek, és ezt osszák meg másokkal is, Facebookon vagy Instagramon az #automentesaugusztus hashtaggel. „Nincsenek elvárások, a legrövidebb út kiváltása is sokat számít” – írják.

Néhány javaslatot is összegyűjtöttek, hogyan lehet az utakat ésszerűen kiváltani kerékpározással, tömegközlekedéssel vagy más alternatívákkal, előnyként pedig felvetik, hogy nem kell dugóban állni, parkolóhelyet keresni, miközben – biciklire váltva – a napi mozgás is megvan.