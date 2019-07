Kiengedik a villanyszerelők megölésével gyanúsított É. Imrét

A Győr Járásbíróság nyomozási bírája megszüntette a mosonmagyaróvári villanyszerelő eltűnése kapcsán előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettével meggyanúsított É. Imre letartóztatását és az első fokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb a foganatba vételtől számított négy hónapra elrendelte a gyanúsított bűnügyi felügyeletét.

A bíróság a határozatának indokolásában rámutatott arra, hogy a megalapozott gyanú továbbra is fennáll, illetve a szökés elrejtőzés veszélye is, de a bűnügyi felügyelet is elégséges a gyanúsított eljárási jelenlétének biztosításához.

É. Imrének nyomkövetőt kell viselnie és nem hagyhatja el a saját otthonát. A döntés nem végleges, az ügyész fellebbezést jelentett be, míg a gyanúsított és védője tudomásul vette a döntést.

Az eltűnt mosonmagyaróvári vállalkozó, Mácsik Zoltán felesége kiakadt a férje megölésével gyanúsított férfi házi őrizetbe való helyezése után.

Nincs igazság

– mondta sírva a Kisalföldnek a döntés után.