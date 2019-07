Választási évben érzékenyebb a zenére a polgármester

Látványosan kiakadt Fonyód polgármestere a City Matiné fesztivál szervezőire, miután tucatszámra érkeztek panaszok a rendőrséghez a zenék hangereje miatt. A 24.hu is beszámolt róla, hogy Hidvégi József a bélatelepi Napsugár kempingben rendezett fesztivál után a Balatontippnek azt mondta: maga is elszenvedője volt az „elviselhetetlen” hangerőnek, így jogosnak tartja a felháborodást.

Egy, a 24.hu-nak nyilatkozó fonyódi szerint azonban valószínűleg csak a választások közelsége okozta, hogy a polgármester hirtelen ilyen érzékeny lett az egyébként nagyon jó üzletet jelentő zenei rendezvényekre. Tavaly nyáron az önkormányzat a főidényben, július-augusztusban ugyanis szinte minden hétvégén tartott fesztiválokat a fonyódi Balaton-parton. Ezek között volt retrofesztivál, sörfesztivál, harcsafesztivál, augusztus 20-i ünnepségek, és volt csütörtöktől vasárnapig tartó rockfesztivál is.

A koncerteket ilyenkor a tóparton felállított köztéri színpadon tartják, és a zenét rendszerint este tízkor sem kapcsolják le.

– mondta a fonyódi ingatlantulajdonos, aki szerint az is ritka, hogy este 11-kor lefújják a programot. Legtöbbször egészen éjfélig, sőt hajnali 1-2-ig tartanak a programok.

A kérésünkkel egy jogi előadóhoz – talán a jegyzőhöz – irányítottak minket az önkormányzatnál, aki problémánk meghallgatása után elmondta, hogy tudja, hogy ez helyzet, őt is zavarja a zaj, és magánemberként egyet is ért velünk, de az a helyzet, hogy de jure az önkormányzatnak lehetősége van a koncertek tartására és engedélyezésére az országosan megállapított 22 órán túl is, ugyanis ezt az önkormányzat saját hatáskörében bírálhatja el.