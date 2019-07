Kácsor Zsolt nemrégiben Benedek Szabolcs és Závada Pál történelmi regényét olvasta, és ezek ismeretében is állítja, egyszer Orbán Viktor is regények főszereplője lesz. Arra jut, lehet, hogy azoknak a szövegeknek a szerzője még meg sem született, de Orbán bekerül az irodalomtörténetbe is.