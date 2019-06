Újjáéledő autósport-történelem a Ringen (x)

A Hungaroring Classic a hazai autósport-szezon legszínesebb, legérdekesebb, legkülönlegesebb eseményének ígérkezik július 12-14-én.

Dögös öreglányok, csinos és nagyon fürge idős hölgyek – a Hungaroring Classic elképesztő szín-, szag- és hangorgiának ígérkezik a hatvanas, hetvenes, nyolcvanas és kilencvenes évek autócsodáival, amelyek visszarepítenek minket az időben. Nagyon téved, aki azt hiszi, ezeket a paripákat már csak múzeumokban érdemes nézegetni, mert igenis versenyképesek, s ezt július 12-14-e között meg is mutatják a mogyoródi Formula–1-es pálya aszfaltcsíkján.

A Hungaroring Classic két éve mutatkozott be hazánkban, s már elsőre hatalmas sikert aratott – a hétvégén 25 ezer ember volt kíváncsi a hangulatra, a versenyekre, a programokra, s a paletta az idén tovább színesedik, hiszen még több versenyautó, még több kiegészítő program várja a család összes tagját a depóban és a nézőtéren egyaránt.

„Vádoljanak elfogultsággal, de úgy gondolom, hogy a Hungaroring Classic 2017-ben a legszebb autósport-rendezvény volt a mogyoródi pályán – nyilatkozta a Dakar-menő Szalay Balázs, az esemény főszervezője. – Kortól és nemtől függetlenül imádták az emberek, nagyon jó érzés volt látni a boldog arcokat, ezért nem is hezitáltunk, hogy újra belevágjunk-e a szervezésbe. Az esemény nekünk is a szívügyünk, méghozzá azért, mert ezeket a járműveket annak idején csak a televízióban, autós kártyákon vagy matchbox formájában csodálhattuk meg, most pedig versenyezni is láthatjuk őket. A fiatal korosztály ugyanakkor megismerhet egy olyan autóparkot, amellyel a hatvanas, hetvenes, nyolcvanas években a világ legizgalmasabb versenyeit vívták.”

A korhű öltözet, ha nem is kötelező, de erősen ajánlott, hiszen értékes díjakat hozhat magával – arról nem beszélve, hogy a hölgyek számára is vonzóvá teszi a programot, hiszen kevés olyan esemény van manapság, amelyben a divat szempontjából is meg lehet idézni a múltat. Válogatott zenék szólnak majd a negyvenestől a hatvanas évekig, természetesen a gyerekek sem maradnak programok nélkül, a gasztronómiai élményről pedig a foodtruckok gondoskodnak.

Felvonulnak az autóklubok, amelyek egyrészt kiállítják „kincseiket” (lesz itt Ford, Jaguar, Alpine, Citroën, Triumph, Peugeot, Volkswagen, Aston Martin, BMW, Lotus, Ferrari és Datsun…), másrészt a versenyfutamok között lehetőséget kapnak arra, hogy belekóstoljanak a Hungaroring aszfaltjába. A Magyar Autóklub közreműködésével a szervezők szépségversenyt hirdetnek az oldtimerek számára, szóval érdemes kicsinosítani minden „öreglányt”.

A versenyről, a kiállítókról és a jegyértékesítésről bővebb információk: www.hungaroringclassic.com