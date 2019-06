Kivágtak egy erdőt, mégsem épül kézilabdacsarnok a Balatonnál

Gaz teríti be a káptalanfüredi gyerektábor területét, munkagépeknek nyoma sincs, a látvány alapján könnyen kitalálható: a józsefvárosi gyerekek idén sem jutnak be a számukra fenntartott tábor területére. A tábort már régen át kellett volna adni, de a tulajdonos, a Józsefvárosi Önkormányzat és a projekthez csatlakozó Veszprém Handball Team Zrt. szakítása után minden megváltozott. Pedig komoly tervek voltak, még egy erdő nagy részét is kivágták, hogy sportcsarnokot, konferenciaközpontot építsenek a helyére.

Mindig jövőre

Jövőre már fogadhatja a gyermekeket Józsefváros káptalanfüredi üdülőtábora, amely a világhírű veszprémi kézilabdacsapattal kötött megállapodás eredményeként 3,5 milliárd forintból újul meg – tájékoztatta a Magyar Időket a VIII. kerületi önkormányzat még 2017 nyarán.

Ezekből a tervekből viszont semmi nem valósult meg. A tábor nemcsak tavaly nem fogadott gyerekeket, de az idén sem tudja megnyitni kapuit. Az önkormányzat pedig a veszprémi kézilabdaklubbal kötött 2015-ös megállapodást közös megegyezéssel a múlt év végén felbontotta.

Miután Józsefváros korábbi polgármestere, Kocsis Máté egyben a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke is, nem nehéz kitalálni, kinek a fejéből pattant ki az ötlet, hogy a veszprémi egyesületet is bevonják a beruházásba. Kocsis egy 2018. februári testületi-ülésen arról beszélt, hogy az önkormányzat önerőből képtelen lett volna felújítani saját táborát. Ezek után döntöttek a Veszprém részvétele mellett, amely taopénzből pofozhatja ki a tábort.

A döntés sportszakmai szempontból nehezen volt indokolható, hiszen Káptalanfüred 13 kilométerre van Veszprémtől, ahol kiváló feltételek mellett zajlik az utánpótlásnevelés, ráadásul a déli parti Balatonbogláron is európai szintű körülmények között készülhetnek a fiatal sportolók a Nemzeti Kézilabda Akadémián.

A jelek szerint egyszerűen közpénz kellett a beruházáshoz, és így tudták megszerezni.

Az eredeti koncepció szerint tehát a Veszprém Handball Team Zrt. vitte volna a taopénzt a beruházáshoz – amiből nincs hiány, lapunk áprilisban írt arról, hogy a támogatott sportszervezetek sikerlistáján a felcsúti alapítvány mögött kézilabdaklubok következnek. Veszprémbe például nyolc év alatt több mint 5,5 milliárd forint jutott a társasági adóból, és ennek a háromnegyede a férfi csapat mögött álló cégnek, a Veszprém Handball Team Zrt.-nek.

Csakhogy a józsefvárosi önkormányzat tavaly 2,2 milliárd forint támogatást kapott az államtól a káptalanfüredi gyermek- és sporttábor felújítására, ezután pedig már nem volt szükség a veszprémi kézilabdacsapatra. Így pedig nem lesz se sportcsarnok, se konferenciaközpont Káptalanfüreden, csak egy főépületet kell építeni az első ütemben felhúzott bungalók mellé.

Komássy Ákos MSZP-s képviselő szerint erősen túlárazottak a bungalók, egy tavaly decemberi testületi ülésen legalábbis arról érdeklődött, mi került rajtuk 80 millió forintba. Sára Botond, Józsefváros jelenlegi polgármestere azt válaszolta, hogy műszaki kérdés, az ellenzéki képviselő pedig nem ismeri az épületet. Mészár Erika aljegyző annyival egészítette ki a polgármester szavait, hogy „a szerződést a kivitelezésre a Veszprém kötötte meg, a Veszprémnek volt műszaki ellenőre, a Veszprém teljesítést igazolt és a Veszprém fizetett”. Hozzátette azt is, hogy a taóval a Veszprém számol el, habár az összeg 30 százalékát a megítélt állami támogatásból az önkormányzat kifizeti neki.

Ez alapján úgy fest, hogy a veszprémi klub úgy állta az első ütem költségeinek 70 százalékát, hogy végül nem lesz köze a táborhoz.

Az önkormányzat pedig kötelezettként belép a Veszprém helyére, vállalva, hogy 15 évig üzemelteti az első ütem során megvalósult sportlétesítményeket, ezért nincs visszafizetési kötelezettség, és lehet elszámolni a taotámogatást a táborra.

Komássyt sem a polgármester, sem az aljegyző válasza nem nyugtatta meg, mondván, egy ekkora családi ház nem kerül 80 millió forintba, és az ár 30 százalékát mégis csak kifizeti az önkormányzat a kézilabdaklubnak, szerinte „indokolatlanul nagy sumákolás van itt”.

Jó hír viszont, hogy legalább nem kell több fát kivágni. Merthogy az egész beruházás azzal kezdődött, hogy egy 3,2 hektáros telken lévő erdő jelentős részét kivágták a sportcsarnok, az edzőtáborozásra is alkalmas apartmanházak és a sportlétesítmények miatt – írta meg az Index akkor.

Mindenki örül a szakításnak

A józsefvárosi vezetők nem titkolják, hogy a szakítást az önkormányzat kezdeményezte. Erről beszélt Kocsis Máté korábbi polgármester is a már említett 2018. februári ülésen, és Sára Botond jelenlegi polgármester is az év végén. Kocsis elmondta a képviselőknek, hogy az önkormányzatnak saját forrásból nem ment volna a beruházás, az állami támogatás megszerzése után viszont már „nem lesz közösködés” a veszprémi kézilabdacsapattal. Kocsis akkori becslése szerint a 2,2 milliárd forint állami támogatásból a Veszprémmel való elszámolás után 1,1 milliárd forint marad a tábor felújításának befejezésére.

Sára Botond is arról beszélt, hogy az állami támogatással egy olyan lehetőség nyílt meg az önkormányzat előtt, amely miatt felül kellett vizsgálni korábbi döntésüket. Mint mondta:

A magunk urai lehetünk, és a tábort kompromisszumok nélkül, úgy tudjuk fejleszteni, hogy az valóban az itt élők számára legyen hasznosítható kizárólag.

A szakítás körülményeiről és okairól megkérdeztük a veszprémi klubot és a Józsefvárosi Önkormányzatot is, de választ egyik féltől sem kaptunk. Információnk szerint azonban a Veszprém Handball Team Zrt. sem bánja túlságosan, hogy végül kimarad a beruházásból.

Az önkormányzattól annyit megtudtunk, hogy a szerződések felbontását és a felek közötti elszámolást követően folytatódhat a beruházás. Az új koncepció az, hogy „egy modern, XXI. századi, télen-nyáron használható tábor” jöjjön létre. Megjegyezték, hogy noha az eredeti elképzelés is jó volt – és akkor az illeszkedett az önkormányzat anyagi lehetőségeihez –, az önálló megvalósításnak köszönhetően nem kell majd a helyszínen osztozni, vagyis az folyamatosan a józsefvárosiak rendelkezésére áll majd. A beruházás első üteme elkészült, a második tervezése folyamatban van, a tábor várhatóan legkésőbb 2020 őszén nyithat meg.

