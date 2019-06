Bár derékig járunk a nyárban, számos déli parti szabadstrandon felforgatott talaj, sóderhalmok és munkagépek látványa fogadja a strandolni vágyókat. Hosszú távon mindez persze a Balaton javára válik, hiszen ezeket a strandokat éppen felújítják, az időzítésre azonban nehéz ésszerű magyarázatot találni.

Márciusban derült ki, hogy a Délnyugat-Balaton öt települése 1,4 milliárd forint támogatást nyert szabadstrandjai felújítására a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatán. Megújul Balatonboglár, Balatonmáriafürdő, Fonyód, Balatonfenyves és Balatonlelle egy-egy partszakasza, de máshol is vannak, lesznek fejlesztések, összesen hárommilliárd jut a balatoni szabadstrandokra.

„A nyári szezonra elkészülő felújításoknak köszönhetően a strandok komfortosabbak, modernebbek és biztonságosabbak lesznek” – ígérték a balatonboglári sajtótájékoztatón.

A gond csak az, hogy a felújítások nem készültek el a nyári szezonra.

A strandidőszak persze már akkor is nagyon közelinek tűnt a fejlesztések volumenéhez képest, a nyaralni vágyók pedig a közösségi médiát elárasztó képek és panaszok alapján mostanában szembesülnek vele, hogy kedvenc partszakaszaik úgy néznek ki, mintha éppen bombatalálat érte volna őket.

Fotósunk végigjárta a déli part néhány fürdőhelyét, hogy megörökítse, hogyan festenek a strandok június 18-án.

Képek Balatonfenyvesről

7 Fotó megtekintése Háborús övezetre hasonlítanak a strandok a Balaton déli partján Balatonfenyves Csalogány strand. Fotó: Mohos Márton / 24.hu Még több + Balatonfenyves Csalogány strand. Fotó: Mohos Márton / 24.hu Még több + Balatonfenyves Csalogány strand. Fotó: Mohos Márton / 24.hu Még több + Balatonfenyves Huszka Strand. Fotó: Mohos Márton / 24.hu Még több + Balatonfenyves Huszka Strand. Fotó: Mohos Márton / 24.hu Még több + Balatonfenyves Huszka Strand. Fotó: Mohos Márton / 24.hu Még több + Balatonfenyves alsó strand.. Fotó: Mohos Márton / 24.hu Még több +

A felfordulás a helyiek számára annyiban talán nem is váratlan, hogy a településvezetők korábban jelezték, nem lesz könnyű tartani a határidőket.

Balatonmáriafürdő polgármestere, Galácz György már a március 18-ai testületi ülésen elmondta, hogy „mivel szoros a határidő, ezért nehéz kivitelezőt találni. Nagyon gyors munkát igényelt a pályázati anyag összeállítása, a művi elemeket nagyon gyorsan kell beszerezni.”

A balatonlellei polgármester, Kenéz István a helyi újság áprilisi számában azt mondta a szúk határidő miatt aggódó újságírónak, hogy „jelenleg a kivitelező kiválasztására folyik a közbeszerzési eljárás, ha minden jól megy, akkor a szezon kezdésre már azok a munkafolyamatok elkészülhetnek, amik a strandolókat esetleg zavarhatnák.”

Képek Balatonlelléről

4 Fotó megtekintése Háborús övezetre hasonlítanak a strandok a Balaton déli partján Balatonlelle. Fotó: Mohos Márton / 24.hu Még több + Balatonlelle. Fotó: Mohos Márton / 24.hu Még több + Balatonlelle. Fotó: Mohos Márton / 24.hu Még több + Balatonlelle. Fotó: Mohos Márton / 24.hu Még több +

Hétfőn a Somogy megyei hírportálnak nyilatkozva azonban már kevésbé volt optimista. „Nem a legjobban állunk. A legnagyobb problémát a sétány kivitelezése jelenti, mert ott ki tulajdonképpen a strandolók között kell dolgozni. Ha a szemeteskukákat, lejárókat később helyezzük ki, az nem akkora gond. A vizesblokkok elkészítése is még folyamatban van, ám ezzel sietni kell, mert június 29-e a strandnyitás, ahhoz pedig szükségesek működő vizesblokkok.”

A beruházás határideje egyébként június 30., de tekintve, hogy Kenéz szerint a munkálatoknak egyelőre még csak 30-40 százalékával készültek el, a tényleges befejezés jócskán elhúzódhat.

A balatonkenesei szabadstrandon egyelőre nincs olyan probléma, hogy a munkásoknak kerülgetni kellene a strandolókat, az ugyanis jelenleg nem látogatható, az önkormányzat egy kifüggesztett papíron értesíti örömmel az érdeklődőket, mi mindent fognak felújítani a hónap végéig, a hely azonban addig munkaterületnek minősül, belépni tilos.

Fonyódon egyes elemek kivitelezésére július 15-ig kapott haladékot az önkormányzat, több helyen a lépcsők sem kerültek még be vízbe, noha a strandok már június 15-én kinyitottak.

„A legtöbb probléma az Árpád parttal van” – mondta ugyancsak a Sonline-nak Hidvégi József fonyódi polgármester. „Ez egy több mint tíz méter széles és 1,2 kilométer hosszú partszakasz, de a két-két végén maximum 200 métert kell még menni és másik strandra érnek a vendégek. A májusi esőzések és az elhúzódó közbeszerzési eljárás miatt nem tudtak úgy haladni a munkálatokkal, ahogyan azt szerették volna. A már említett Árpád parton most is vízben dolgoznak a szakemberek, de a munkákat el kell végezni.”

Képek Fonyódról

7 Fotó megtekintése Háborús övezetre hasonlítanak a strandok a Balaton déli partján Fotó: Mohos Márton /24.hu Még több + Fotó: Mohos Márton /24.hu Még több + Fonyód, Árpád part. Fotó: Mohos Márton / 24.hu Még több + Fonyód, Árpád part. Fotó: Mohos Márton / 24.hu Még több + Fonyód, Árpád part. Fotó: Mohos Márton / 24.hu Még több + Fonyód, Árpád part. Fotó: Mohos Márton / 24.hu Még több + Fonyód, Árpád part. Fotó: Mohos Márton / 24.hu Még több +

„Így még nem jártunk, hogy egy 150 milliós munkára gyakorlatilag három hetünk van” – idézte a somogyi lap Dorogi Sándor balatonszárszói polgármestert. „Többféle szakmunkát kell elvégezni, hatalmas feladat ez. A közbeszerzést is sokáig húzódott, a hónap végére pedig már be kellene fejezni a munkát. Mindkét szabadstrandon rendkívül nagy már a forgalom, tele vannak a szállodák, a turisták meg csak ámulnak-bámulnak, hogy úgy kell átugrálni az építési területeket. Azért bizakodunk, hogy elkészül hónap végére és július augusztusban már nem lesznek fennakadások.”

Dorogi Sándor ezzel együtt úgy véli, vétek lett volna kihagyni a felújítás lehetőségét, amit több helyi lakos is megjegyez a Facebookra posztolt, szétbarmolt strandokat ábrázoló képek kommentjeiben, csakhogy ez nem igazán vigasztalja például azokat, akik a nyár első hónapjára időzítették a balatoni vakációjukat.

Képek Balatonboglárról

6 Fotó megtekintése Háborús övezetre hasonlítanak a strandok a Balaton déli partján Balatonboglár. Fotó: Mohos Márton / 24.hu Még több + Balatonboglár. Fotó: Mohos Márton / 24.hu Még több + Balatonboglár. Fotó: Mohos Márton / 24.hu Még több + Balatonboglár. Fotó: Mohos Márton / 24.hu Még több + Balatonboglár. Fotó: Mohos Márton / 24.hu Még több + Fotó: Mohos Márton /24.hu Még több +

Ahogy az ilyen rapid beruházásoknál lenni szokott, látszólag nem mindig a legátgondoltabb döntések születnek, sokan panaszkodnak arra a közösségi médiában, hogy mintha kimaradt volna a tervezési fázis. A boglári, tavasszal szépen rendbe rakott Sziget strand egy részét például letérkövezték, majd felszedték, így most elég szomorú látványt nyújt, de Jankovich telep lakói is hevesen tiltakoznak a partszakasz felújítása ellen, mert szerintük azzal tönkreteszik a védett platánsort, több képpel is bizonyítják, hogy az ígéretekkel szemben máris kárt tettek a fák gyökereiben a munkálatok során.

Más helyeken a fakivágásokat kifogásolják, emiatt ugyanis több strandon jelentősen szűkültek az árnyékos területek, és azt is megjegyzik néhányan, hogy hiába végeznek majd egyszer a felújítással, ahol földmunkákat végeztek, ott az idei évre már biztosan búcsút lehet mondani a füves partszakaszoknak.

Az északi parton is lesznek felújítások, Tihanyban két strand is megújul, de a közbeszerzésnek csak 10 nappal ezelőtt lett meg a győztese, noha a Csodálatosbalaton.hu április 2-ai cikkében még azt írta, hogy a beruházás „a következő hetekben indul és a szezonban már megszépülve várja a strandolókat.”