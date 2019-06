Viharos széllökések is lehetnek holnap

Éjszaka csökken a felhőzet, de északkeleten még több lesz a felhő, és ott zápor is lehet. Szombaton gomolyfelhős, napos idő várható, főként északkeleten, keleten alakulhat ki helyenként zápor, zivatar. Eleinte a délnyugati, szombaton az északnyugatira forduló szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödik. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 26 és 31 fok között alakul.