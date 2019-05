Nincs életveszély – így szaladt végig a segélyhívón a dunai hajóbaleset riasztása

A Hableány nevű hajó felborult, emberek a vízben

– egyebek mellett ezt az információt rögzítette szerda este 21.15-kor a segélyhívó központ rendszere 10 perccel azután, hogy a Duna budapesti szakaszán a Margit hídnál tragikus hajóbaleset történt, melynek következtében a Hableány nevű sétahajó 35 személlyel a fedélzetén körülbelül 7 másodperc alatt elsüllyedt.

A 24.hu birtokába jutott a segélyhívó rendszerben rögzített riasztási lap, amely a baleset rövid leírása mellett azt is tartalmazza, hogy a mentéshez a katasztrófavédelem részéről a legmagasabb (V-ös számú) riasztási fokozatot rendelték el. Ez azt jelenti, hogy a beavatkozáshoz hatnál több tűzoltó rajt vezényeltek ki a helyszínre.

Mindezek ellenére azt is rögzítették a dokumentumban, hogy a baleset következtében életveszély nem áll fenn.

Bár az nem világos, hogy ez a körülmény befolyásolta-e egyáltalán a mentést, hiszen a riasztási fokozat maximális volt, mégis furcsa, hogy ezt rögzítették. Egyrészt azért, mert – mint később kiderült – a Hableány 33 dél-koreai utasa és két fő magyar személyzete közül legalább 7 utas meghalt, 21 személyt pedig azóta is keresnek, beleértve a személyzetet is. Másrészt azért is, mert sikerült utolérnünk azt a magánszemélyt, aki jelentette a balesetet a hatóságoknak. Ő arról beszélt, hogy sokkos állapotban tolmácsolta a segélyhívó munkatársának, hogy felborult a hajó, és emberek vannak a vízben. Ez a körülmény pedig egyértelműen arra utal, hogy az életveszélyes volt a helyzet.

A riasztási lapban foglaltakkal megkerestük az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot többek közt arról érdeklődve, hogy mi az oka annak, hogy a dokumentumban azt rögzítették, hogy nincs életveszély, illetve azt is megkérdeztük, ez befolyásolta-e bármiben az intézkedést. Ám cikkünk megjelenéséig a katasztrófavédelem nem reagált megkeresésünkre.

A baleset körülményei egyébként egyelőre tisztázatlanok, vélhetően napokba, akár hetekbe telik majd, mire rekonstruálni tudják a történteket. Eddig a felelősség kérdése sem tisztázott, ugyanakkor a rendőrség csütörtökön őrizetbe vette a szállodahajó ukrán nemzetiségű kapitányát, akit halálos tömegszerencsétlenséget okozó vízi közlekedés veszélyeztetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A rendőrség kezdeményezte a 64 éves C. Yuriy előzetes letartóztatását, a férfi a gyanúsítás ellen panasszal élt, az őrizetbe vétel ellen viszont nem. Azt is mondta, ő nem szegett szabályt, és sajnálja, hogy nem volt módja a baleset elkerülésére.

A Hableány roncsát egyébként már megtalálták a Margit hídnál, azonban annak kiemelése óriási nehézségekbe ütközik. Egy szakember az állami hírügynökségnek elmondta, a körülmények a képzett, tapasztalt búvárok számára is veszélyesek, főleg az erős sodrás, ami miatt a búváros is csak néhány percre tudtak a vízbe merülni. Az egyik búvár bajba is került amikor pénteken lemerült a hajó roncsához, el kellett vágni a légzőcsövet, hogy fel tudjon jönni a felszínre.

Az elsüllyedt hajó utasai mind dél-koreai állampolgárok – idegenvezető és turisták – voltak, emiatt a dél-koreai külügyminiszter is Magyarországra érkezett. A dél-koreai média pedig döbbenten figyeli a budapesti mentést

A balesetről szóló összes hírünket itt találja.

Kiemelt kép: Mohos Márton / 24.hu