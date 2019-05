Az LMP lemondott társelnöke szerint megvolt a belső stabilitás és velük egyenesbe állt a párt

Két százalékot ért el az LMP az EP-választáson, az eredmény a párt tagjait is sokként érte, az eredményvárón a teljes elnökség lemondott. Keresztes Lóránt a párt távozó társelnöke viszont megtartaná frakcióvezetői-posztját – ezt a Népszavának nyilatkozta. Keresztes ennél jóval meglepőbb kijelentést is tett. Elmondta, habár viharos időszakban választották társelnökké, de szerinte ő és Demeter Márta vezetésével visszakanyarodtak a gyalázatos nyári, és őszi támogatottságukból. Szerinte velük egyenesbe állt az LMP.

A kudarc okait abban látja, hogy nem sikerült jól a mozgósítás, de azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a választók megbüntették őket az etikai bizottság ténykedése miatt. Elmondta,

összességében már nem gyászos a tagságunk hangulata. Sok vihart megéltünk már, az elveinkhez hűek vagyunk, addig pedig legyőzhetetlen a közösségünk.

A társelnöki tevékenységét is pozitívan értékelte:

miután megválasztottak hamar egyedül maradtam és válságmenedzselésbe kezdtem. Októberben, amikor Demeter Márta lett a vezetőtársam, nemcsak a külső problémáink szűntek meg, hanem elértük a belső stabilitást is.

Azt elismeri, hogy a kampányban nem volt fő arc, de hozzáteszi, hogy a politikai munkák mellett sajtótájékoztatókat is tartott, és ha kellett, reklámtáblákat is összeszerelt. Keresztes több személyt is lát, aki vállalná az LMP vezetését, és már vannak is, akiket támogatni tudna. Neveket nem árult el a Népszavának.

