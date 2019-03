Törőcsik Marinak gyógyír Orbán gesztusa

A művésznőt meghatotta, hogy Áder János elküldte hozzá a kormányfőt.

Mint megírtuk, a kormányfő szombaton személyesen vitte el a Kossuth Nagydíjat Törőcsik Marinak, aki a Blikknek most azt mondta, még most is a dolog hatása alatt van.

Nézze, sok díjam van, de ez és hogy a miniszterelnök maga hozta el, nos, ez olyan lélekgyógyszer, ami többet ad bármi más terápiánál. (…) Nagyon szívmelengető volt, hogy a miniszterelnök nem csak átadta protokollszerűen, hanem kedvesen érdeklődött felőlem, pedig láthatóan fáradt volt, és rengeteg dolga volt még aznap.

A művésznő elárulta, hosszan beszélgettek, ettek egy kis pogácsát, őt pedig a kormányfő gesztusa teljesen feltöltötte.

Csak azt tudom ismételni, hogy az Isten átölelt és nem is enged el engem.

Törőcsik Mari nehéz időszakon van túl, fáj neki, hogy betegsége miatt nem tud színpadra lépni, de a miniszterelnök egy kis lelket öntött belé ezzel kapcsolatban is.

A művésznőt Orbán Viktor – a Facebook-oldalára feltöltött videó szerint – arra kérte a búcsúzásnál, hogy „vigyázzon magára és ne gyötörje magát!” A miniszterelnök egyébként azt mondta, elment volna a legendás művésznőhöz csak úgy látogatóba is, de ezúttal ez volt a kötelessége is, mert Áder János küldte, azt mondta neki, hogy „ezt át kell adni”.

Kiemelt kép: Orbán Viktor hivatalos oldala/Facebook