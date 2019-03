Hajléktalan nőknek gyűjtött nőnapon a Momentum

– így kezdődik a Momentum közleménye, amely arról szól, hogy a párt nőnap alkalmából higiéniai termékeket gyűjtött össze, és adott át a hajléktalanokkal foglalkozó Oltalom Egyesület részére.

Donáth Anna, a Momentum alelnöke elmondta, hogy azoknak akartak segíteni nőnapon, „akiknek nem egy szál virág jelenti a legnagyobb segítséget abban, hogy emberi méltóságukat meg tudják őrizni.”.

Szülész-nőgyógyász rezidensként dolgozva a hétköznapi munkámban is láttam azt, hogy Magyarországon milyen sok nőnek jelent problémát a hétköznapi higiéniás termékek beszerzése. Az is gond, hogy a női higiéniát körüllengő társadalmi tabuk miatt a legtöbben nem is kérnek segítséget, pedig az egészségüket, emberi méltóságukat is befolyásolja az, hogyha nem tudnak megfelelően tisztálkodni