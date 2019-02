Elbukta többségét a Fidesz Szombathelyen

A túlóratörvényt elutasító határozat megszavazása miatt szabadult el a pokol.

Többségbe került az ellenzék Szombathelyen, miután Puskás Tivadar fideszes polgármester viszonya elmérgesedett Molnár Miklós alpolgármesterrel – írja az Index. A csütörtöki közgyűlésen az ellenzék lesöpörte a Fidesz javaslatait.

Molnár a portál szerint „a mérleg nyelve” volt, ő a Pro Savaria Egyesület színeiben jutott be 2014-ben, a Fidesz pedig maga mellé állította, és alpolgármesterré is választották. Januárban viszont – a fideszesekkel ellentétben – Molnár nem maradt távol attól a rendkívüli közgyűléstől, amit az ellenzék kezdeményezett, hogy megszavazzák a túlóratörvény elutasítását, és a napirendi javaslatot is megszavazta.

Bár a túlóratörvényt elutasító határozatot nem szavazta meg, Molnárnak köszönhetően lett határozatképes a rendkívüli közgyűlés, ahol az ellenzékieknek a fideszesek távollétében kényelmes többsége volt. Az alpolgármester húzását Puskás és a többi fideszes árulásként élte meg, a városvezető visszahívását is kezdeményezte az alpolgármesteri tisztségből. Molnár viszont közölte, hogy Puskást nem tudja a jövőben polgármesterének tekinteni.

Ez a helyzet vezetett oda, hogy csütörtökön az ellenzék Molnár szavazataival átvette az irányítást, a polgármester által összeállított napirendet leszavazták, így Molnár visszahívását is le tudták venni a napirendről. A Nyugat.hu tudósítása szerint Puskás erre úgy reagált, hogy többórás szünetet rendelt el, hiába jelezte az ellenzéki Éljen Szombathely! frakció vezetője, Nemény András, hogy felkészültek és írásban is megfogalmazták határozati javaslataikat. (Fotó: MTI / Czika László)