Sztrájkra készülnek a Hankooknál

Pattanásig feszült a helyzet a dunaújvárosi Hankook gumigyárban, ahol a cégvezetés egyoldalúan felfüggesztette a szakszervezettel folytatott bértárgyalásokat, befagyasztotta a konzultációt

– így kezdődik a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége honlapján közzétett közlemény, amely arról számol be, hogy a Hankook dunaújvárosi gyárában megalakult a sztrájkbizottság.

A konfliktus éleződéséhez az járult hozzá, hogy a gumigyár az esztergomi Suzukiban régen alkalmazott módszertant próbálja követni, azaz nem a szakszervezettel tárgyal és állapodik meg, hanem az üzemi tanáccsal. (A Suzuki épp a minap jutott egyezségre az üzemi tanáccsal.)

A VDSZ oldalán megjelent szöveg szerint a helyi szakszervezetbe tömegesen lépnek be a munkavállalók, miután késve fizette ki a cég az év végi bónuszt. A szakszervezet azt is hangsúlyozza, az üzemi tanács még csak nem is jogosult arra, hogy bértárgyalásokat folytasson, s jelezte, kész a tárgyalásokra, ám amennyiben a cég semmibe veszi, jöhet a munkabeszüntetés.