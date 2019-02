Onnan tudjuk, hogy Orbánnál volt az amerikai nagykövet, hogy a Ripost felismerte a bútorokat

A Ripost in­for­má­lis for­rá­sok­ból úgy ér­te­sült, hogy ma reg­gel, a dip­lo­má­ci­á­ban rend­ívü­li­nek mond­ható he­lyen és kö­rül­mé­nyek kö­zött, lé­nye­gé­ben egy ma­gán­la­ká­son ta­lál­ko­zott egy­más­sal az USA bu­da­pesti nagy­kö­vete és Orbán Vik­tor.

– írja a Ripost. A lapnak elvileg “a hegyvidék lakói” mondták, hogy diplomáciai karavánt láttak, amelyben egy amerikai zászlós jármű is volt. Ebben pedig nem más ült, mint David B. Cornstein, az USA új nagykövete. A Ripost rákérdezett a Miniszterelnökségnél is, és mivel a nekik még válaszolni is szoktak, kiderült, hogy

Eszerint a diplomáciában rendkívülinek mondható nem a jellemző hivatalos időben, hanem annál korábban, a reggeli órákban, egy magánlakáson találkozott egymással az USA nagykövete és Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, hogy négyszemközti megbeszéléseket folytassanak.

De az egész cikkben a legérdekesebb, hogy úgy derült ki belőle, hogy Orbán Viktornál volt a találkozó,

hogy a Ripost fotósai felismerték a miniszterelnök bútorait.

És ezt még a lap is leírja, arra hivatkoznak, hogy voltak már ott interjút készíteni. A Miniszterelnökség egyébként nem mondta meg nekik, hol volt a találkozó, ahogy azt se, miről volt szó. Mondjuk az még mindig kérdés, hogyan jutottak hozzá a képhez, ami a cikkben van, ugyanis azt írják,

A találkozó pontos helyszínét nem sikerült megtudnunk, viszont diplomáciai forrásokból hozzájutottunk egy, a találkozó tényét rögzítő, mondhatni magánfotóhoz.

A két politikus pedig pont belenézett a mondhatni magánfotóba.