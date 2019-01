Dugódíj nélkül csökkenhet a forgalom Budapesten

A HÉV vonalait megújítják, a déli városrészt felfrissítik, a zöld területeket kibővítik, a Puskás Stadion építését befejezik, az utak forgalmát pedig dugódíj bevezetése nélkül csökkentik a fővárosban. A fejlesztési terv részleteiről Fürjes Balázs beszélt az InfoRádióban.

Egy éven belül el kell készülnie az új városfejlesztési tervnek, amely 2030-ra a főváros képét nagyban átalakíthatja. A projekt kidolgozásában a Budapesten élő, dolgozó civil és szakmai közösségek meglátásait is figyelembe veszik – közölte Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára az InfoRádióban.

A tervezet egyik legfontosabb része a Déli Városkapu Program.

Dél-Pest és Észak-Csepel ma elhanyagolt, szennyezett, kihasználatlan területek, miközben a város aranytartalékai

– mondta Fürjes az Aréna című műsorban. Az említett városrészek kihasználatlan területein szabadidős, sportolási, munkahelyi és lakóépítményeket szeretnének létrehozni.

Fürjes elárulta, hogy a közlekedés javítása érdekében az új dél-dunai hídnak is elindult a tervezése, amely Dél-Pestet, Észak-Csepelt és Dél-Budát köti majd össze.

A belvárosi hidak forgalmát 55 ezer autóval csökkenheti ez a megoldás.

A hídon villamos is közlekedik majd, amely az M1-M7-es bevezető szakaszától a Jászberényi útig biztosítaná a kapcsolatot. Mindemellett a déli városrészben teljesen megújulnak a HÉV-vonalak is úgy, hogy a Soroksári út vonalában, mélyvezetésben a csepeli és a ráckevei HÉV, a Kálvin téren éri majd el az ottani metróvonalakat – részletezte az államtitkár. A vonalak felújítása mellett a járműparkcsere is tervben van, ugyanis a ma közlekedő kocsiknak az átlagéletkora negyven év.

A Duna-parton a HÉV-síneket felszámolják, így nagy terület szabadul majd fel. Ebben a térségben épülne egy Diákváros, kollégiumokkal, zöld területekkel, valamint a Nemzeti Atlétikai Központ is itt lesz, amely az otthona lehet a 2023-as atlétikai világbajnokságnak.

A túlterhelt autóutak állandó problémát jelentenek a városban. Emiatt is fontos a zöldfelületek és gyalogoszónák bővítése, valamint a hidak számának növelése.

Olyan népszerűtlen eljárásokra, mint a dugódíj azonban nem kell számítani.

Fürjes szerint a dugódíjhoz hasonló erőszakos, kemény eszközök Budapesten nem aktuális megoldások. A metróvonal kiterjesztésének viszont már lenne értelme. A hosszú távú terv készítése idején el kell gondolkodni a 3-as metró meghosszabbításán, Újpesttől Káposztásmegyer irányába – véli Fürjes Balázs.

A Puskás Ferenc Nemzeti Stadion építéséről az államtitkár azt mondta, jól halad, az ütemterv előtt állnak a munkák. Fürjes Balázs szerint valószínű, hogy tudják tartani a határidőt, így november 25. már kész lesz a komplexum.

Kiemelt kép: Fülöp Dániel Mátyás / 24.hu