Gyárfás abban bízik, hogy az ártatlanságát bizonyítják a temetőből előkerült hangfelvételek

Szerinte egy elírás miatt gyanúsították meg.

Nyilatkozott az RTL Klubnak Gyárfás Tamás, akit azzal gyanúsítanak, hogy megbízta Portik Tamást Fenyő János médiavállalkozó megölésével.

Mint szerdán írtuk, a Farkasréti temetőben találták meg a nyomozók a Portik és Gyárfás közti beszélgetéseket tartalmazó hangfelvételeket, amelyek bizonyítékul szolgálhatnak az ügyben.

Gyárfás a csütörtök esti Fókuszban azt mondta, 1995-ben Fenyő János – pénz nélkül – meg akarta szerezni tőle a Nap-keltét. 1996 októberében a Magyar Televízió vezetése úgy döntött: a Magyar Kereskedelmi Kamara bíróságának kell eldöntenie, hogy a szerződések alapján ki jogosult a reggeli műsor készítésére. Gyárfásnak adtak igazat, aki azt állítja: ezután a Fenyő tulajdonában lévő Népszavában rágalmazó cikkek jelentek meg róla. Bár szemtől szembe nem találkoztak, de a két médiavállalkozó viszonya elmérgesedett.

Gyárfás szerint Kovács Lajos, az azóta nyugdíjba vonult nyomozó uszította rá az alvilágot azzal, hogy már húsz éve bedobta az ő nevét a Fenyő-gyilkosság ügyében, és mindig hangoztatta, hogy kinek volt motivációja a gyilkosság megrendelésére. Több zsaroló is megkereste, és feltérképezték kapcsolatát az alvilággal – fejtegette Gyárfás. Mint mondta, Portik Tamás bérelt tőle ingatlant, Tasnádi Pétert pedig gyerekkora óta ismeri, ő járt be a Nap TV-be is. Azt viszont abszurdnak tartja, hogy 16 hónappal azután, hogy visszakapta a Nap TV közvetítési jogát, az alvilághoz fordult volna, hogy végezzék ki Fenyőt.

Gyárfás szerint azért terelődött rá a gyanú, mert tévedésből azt írta, hogy 1998. január 1-én kapta vissza a jogot, miközben valójában egy évvel korábban.

Arról is beszélt, hogy Portik Tamással tíz éve beszélt utoljára. Azt mondta, anyagilag bajban van, egy-két millió forintra lenne szüksége, majd hangfelvételt mutatott neki egy beszélgetésükről. Ekkor jött rá, hogy Portik több beszélgetésüket is rögzítette. Pénzt nem adott neki, és elküldte. Ezután ötoldalas levelet kapott arról a beszélgetésről, amit rögzített Portik, majd egy szalagot dobtak be a postaládájába, amin Gyárfás szerint összevágott anyag volt. Ezt csak később adta le a rendőrségre, mert Jozef Rohácék bosszújától tartott – magyarázta, és azt is elmondta: „otthon nálunk pánikhangulat volt”.

Miközben a hírek arról szólnak, hogy a temetőből előkerült hangfelvételek bizonyítékul szolgálhatnak Gyárfás ellen, ő maga abban bízik, hogy az ártatlanságát fogják bizonyítani. (Fotó: MTI / Koszticsák Szilárd)