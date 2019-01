Új ügyvédje van a Teréz körúti robbantónak

– ezt mondta tavaly augusztus végén a bíróságon P. László Kalina József bírónak, amikor arra kérte, nyilatkozzon arról, megbízza-e Jován Lászlót azzal, hogy ő képviselje majd a tárgyaláson. Erre azért volt szükség, mert az előző ügyvédje Cseterics Krisztián a felmentését kérte, amiért ügyfele nem volt hajlandó együttműködni vele. P. László végül csak hosszas huzavona után volt hajlandó elfogadni azt, hogy kirendelt védője legyen. Ám ahogy elődjeivel, úgy vele sem igazán volt hajlandó szóba állni.

Szikingerrel együtt eddig öt ügyvéd látta P. László képviseletét. Elsőként Ernszt János védte a fiatal férfit, de a sok munkája miatt lemondta az ügyet. Ezt követően Brunner Tamás védte P. Lászlót, de a fiatalember apja felmondta a megállapodást. Harmadikként Szikingert kérték fel a letartóztatásban lévő férfi védelmére, de P. László felmondott neki. Ezek után mindenképp érdekes, hogy a börtönben ülő férfi Cseterics és Jován után újra őt kérte fel.

Laci 2017 végére annyira bezavarodott, hogy nem akarta, hogy Szikinger képviselje tovább. Most azonban ismét őt bízta meg. Szikinger már be is ment a gyerekhez. A fiam beszélt vele és már alá is írta neki az erről szóló papírt. Ez azt jelenti, hogy megjött a józan esze és kezd kitisztulni az agya