Kiakadtak a rendőrök a fizetésemelésről áradozó BM-államtitkár miatt

A saját fizetésükről szóló banki tájékoztatókkal árnyalják Belügyminisztérium parlamenti államtitkárának nagyon rózsaszínűre sikerült év eleji béremelési bejelentését a rendőrök. Kontrát Károly szerint 2015 óta átlagosan 50 százalékkal emelkedett a hivatásos rendőrök bére. A rendőrök szerint viszont sokan most is csupán 120-150 ezer forintot keresnek havonta.

A Zsaruellátó nevű Facebook-csoport hétfőn közzétette több olyan banki sms másolatát, amelyet – név nélkül, de sok esetben a fizetést folyósító kapitányság megjelölésével – rendőrök küldtek be saját decemberi fizetésükről.

A banki tájékoztatók tanúsága szerint az állomány tagjai között még mindig rengetegen lehetnek olyanok, akiknek 120-150 ezer forintos juttatással kell beérni a hónap végén. A kézhez kapott összegek egyáltalán nem mutatnak olyan jól, mint ahogy azt Kontrát Károly sugallta.

A valós fizetéseket tartalmazó Facebook-posztokból kitűnt, hogy a 120-130 ezer forint közötti bérek számítanak a legalacsonyabbnak. Volt, aki azt kommentelte 171 ezres béréhez, hogy az

Járőrvezetői fizu. És ebben van ünnepi pótlék is, ami “megdobta” 😐

A fizetések között valóban volt több 200 ezer forintot meghaladó összegű is, de a beküldők szerint ezek javarészt a jelentős mennyiségű túlórának és/vagy más kedvezményeknek köszönhetők.



Egy fővárosi kerületi kapitányság rendőre azt írta, 18 éve tagja a testületnek, 13 éve járőrvezető, és most 210 ezer forintból kell eltartania két gyerekét.

Egy készenlétis hosszabb magyarázatot fűzött a 254 ezres decemberi fizetéséhez, ami 66 óra (nyolc és fél munkanapnyi) túlórával jött ki. Mint írta, azért küldte be az adatokat, hogy „ne csak mindig a nagyon, de nagyon kis fizetések” legyenek kiposztolva az oldalra. Hozzáfűzte, tisztában van vele, hogy nem túlórával kellene ennyit keresni, ha ennyit kapna mindenki, az már minimálisan elfogadható lenne.

Kontrát január 2-án az MTI-n keresztül jelentette be, hogy idén átlagosan újabb 5 százalékkal nő az arra jogosult hivatásos állományú rendőrök fizetése. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára azt hangoztatta, hogy 2015 óta ezzel átlagosan 50 százalékkal emelkedett a hivatásos rendőrök bére.



Állítása szerint:

Egy 10 éves szolgálati viszonnyal és felsőfokú végzettséggel rendelkező főnyomozó bére a 2015-ös 302 ezer forintról mostanra 471 ezer forintra nőtt.

Egy 15 éves szolgálattal és középfokú végzettséggel rendelkező tiszthelyettes járőrvezető bére 215 ezer forint helyett 336 ezer forint lett.

Egy 10 éves szolgálati viszonnyal rendelkező középfokú végzettségű tiszthelyettes helyszínelő bére pedig 250 ezer forintról 342 ezer forintra nőtt.

A rendőrök azon rágtak be, hogy a kormánymédia óriási sikerként tálalta az államtitkári bejelentést azt sugallva, hogy a testületben már eddig is magasak voltak a fizetések, amelyek most tovább nőttek az 5 százalékos kiegészítéssel.

Kiemelt képünkön: Belügyminisztérium parlamenti államtitkára jelképesen átadja a rendőrség új szolgálati gépjárművei kulcsait a Készenléti Rendőrség budapesti központjában 2017. december 21-én. Fotó: Máthé Zoltán / MTI