A Momentum testkamerát szereltetne a rendőrökre

Felszólítjuk a kormányt és a Belügyminisztériumot, hogy a rendőri túlkapások miatt tegyék az alapfelszerelés részévé a testkamerát a tüntetésekkel kapcsolatban eljáró hivatalos személyeknek, hogy ne ismétlődhessen meg 2006

– fogalmaz közleményében a Momentum.

Majd felsorolják az elmúlt napok majdnem minden jogszerűségi kérdéseket felvető ügyét:

A közlemény így folytatódik:

Nem ismétlődhet meg többet, hogy ártatlanokat 42 órára elzárnak a családjuktól indok nélkül, ahol se inni, se enni nem kapnak, megtalálni sem lehet őket, fenyegetik is őket, a jogsértéseket pedig később a rendőrök szemrebbenés nélkül letagadják.

Buzinkay György, a Momentum elnökségi tagja szerint a rendőrökre szerelt testkamera segít bizonyítani a visszaéléseket, és visszatartó erővel is bír, nem véletlenül használják a módszert az Egyesült Államokban is. Buzinkay hozzátette, hogy a testkamera a rendőrök érdeke is, így ugyanis a hamis vádak is könnyebben elkerülhetők. Ezért a rendvédelmi szakszervezeteket is arra kérik, hogy támogassák a javaslatot.

Az elmúlt napok tüntetései során eddig 57 embert állítottak elő.

