Csempészett farmertől delaware-i offshore-ig vezetett a volt kém útja

A rendszerváltás utáni Magyarország egyik érdekes szelete bontakozik ki abból, a Kádár-korszak hírszerzését és az offshore-ozást vegyítő történetből, amelyben milliós összegek vesztek el valahol Delaware és Budapest között.

Kremling László pécsi vállalkozó jó tíz éve egy, az Ördögkatlan Fesztiválhoz hasonló kulturális eseményt szeretett volna szervezni a Pécs, Európa kulturális fővárosa rendezvénysorozat részeként. Ehhez ugyan nem volt elég fedezete, de ismerősökön keresztül eljutott Dalmady Györgyhöz, akinek részletesen elmondta, hogy mit szeretne. Az üzletembernek tetszett az ötlet, ezért felajánlotta, hogy bizonyos feltételekkel hitelt ad Kremlingnek.

De semmi sem úgy teljesült, mint ahogy kellett volna.

A mecénás

A rendszerváltás előtt Németországba disszidáló, később Pécsre visszatelepülő Kremling 2007-ben kötött megbízási szerződést Dalmady cégével, a Day-Guy Group Inc. (DGG) nevű offshore vállalkozással, amelyet az Egyesült Államok Delaware államába jegyeztek be.

A hitelhez való hozzájutás egyik feltétele az volt, hogy Kremling maga is alapítson egy delaware-i offshore céget, a megvalósítás költségeként pedig 800 ezer forintot fizessen be a DGG Raiffeisen Banknál vezetett bankszámlájára.

A céget 2007. június 5-én jegyezték be Kexx 21 Group Inc. néven.

További feltétel volt, hogy Kremling nyisson egy bankszámlát a liechtensteini Hypo Banknál – ennek a költségét 800 euróban állapították meg. A bankszámla nyitását és kezelését Dalmady György intézte, ezért Kremlingnek állítása szerint nem volt tudomása arról, milyen tranzakciók zajlanak rajta. Jóllehet, Dalmadyt többször kérte arra, hogy szolgáltasson adatokat a liechtensteini számláról, a kérése süket fülekre talált, ahogyan azt sem látta, hogy a cége pontosan mit csinál.

Kremling 2007 és 2010 között nagyjából 400 ezer forintot utalt át több részletben különböző címeken, mint kezelési költség vagy adó. Ezek részben a DGG, részben Dalmady saját bankszámlájára mentek. Ezen kívül újabb bankszámlákat is kellett nyitnia a Kexx 21 nevében, például a Bank of Chinánál, illetve a Citibanknál.

Dalmady a két projekthez, egy étterem és egy kulturális központ megvalósításához, 1 millió 415 ezer euró hitelt ígért. 2011-ben azonban közölte Kremlinggel, hogy a kulturális központ kialakítását nem hajlandó finanszírozni, helyette inkább egy kultúrkávézóra adna pénzt. Emiatt 2011. december végén a Kexx 21 felmondta a DGG-vel kötött szerződést és helyette a Tadawul FX (TDFX) nevű offshore céggel állapodott meg. A következő évben aztán két újabb offshore-ral szerződött a projekttámogatásra, az Irbenis Ltd., illetve az Assigra Ltd.-vel – mindezt Dalmady vezényletével.

Miközben a Kexx 21 tulajdonosa a megállapodás szerint kért összegeket mindig átadta és az általa vállalt feladatokat elvégezte, Dalmady továbbra sem szolgáltatott adatot és nem adta át az ígért pénzt sem.

Kremling a delaware-i cége dokumentumait is többéves késéssel kapta meg, mert az alapító okiratban elírták a nevét, és Dalmadynak állítólag három évbe telt, míg sikerült kijavíttatnia.

Bár Kremling László intenzív levelezést folytatott Dalmady Györggyel, személyesen nem sokszor találkoztak. Néhány alkalommal azonban fogadta őt Dalmady valamelyik budapesti irodájában, például Csillebércen, az MTA Központi Fizikai Kutatóintézetének telephelyén, ahol két szobát bérelt.

A helyszín első hallásra meglepő lehet, de az Opten cégadatai szerint 2004 és 2010 között valóban ezen a címen, a Konkoly Thege Miklós utca 29-33. alatt volt a DGG magyarországi kereskedelmi képviseletének székhelye. Dalmady, illetve felesége neve is szerepel a cégadatokban, a férfi 2004 és 2013 között a floridai Fort Myers városát tüntette fel lakóhelyeként.

Kremling László több éves várakozás után végül 2012-ben a hatóságokhoz fordult,

de akkor még nem tudta, hogy nem ő volt az egyetlen, akit Dalmady megvezethetett. A Magyar Nemzet írta meg, hogy 2010-ben négyen feljelentést tettek a XII. kerületi rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen nagyobb kárt okozó csalás, bűnszervezetben elkövetett jogtalan vagyonszerzés, lopás és sikkasztás miatt.

Az elkövetés formája gyakorlatilag ugyanaz volt, mint a pécsi esetben: a Day-Guy Group nevében Dalmady 2007-ben 900 millió hitelt ígért a károsultaknak, ha alapítanak egy delaware-i offshore-t, számlát nyitnak egy Dalmady által megnevezett bankban, és vagyonbiztosítást kötnek a hitelre.

A károsultak a Blikknek elmondták, hogy miközben ők 800 eurót adtak fejenként Dalmadynak egy liechtensteini bankszámla megnyitására, annak a valós ára 300 euró volt, illetve ők odaadták az éves fenntartási díjat a DGG-nek, de az nem továbbította az ügyfelek offshore-jának bankjához.

A károsultak úgy számoltak, hogy egyenként 3 millió forint kár érhette őket, de nyomozás során a hatóságok nem találtak semmit, mind a 2010-ben, mind a 2012-ben tett feljelentéseket elutasították bűncselekmény hiányában.

A kém

Forrásunk Dalmadyt kedves és közvetlen embernek ismerte meg és a magát ügyvédnek mondó férfi többször is beszélt arról, hogy az ismeretségi körében több ismert politikus van – kalandos előéletéről nem beszélt.

Ahogy az Borvendég Zsuzsannának az Újságírók és külkereskedők a Kádár-rendszer hírszerzésében című doktori értekezésében olvasható, az offshore ügyletekben gyakorlottan navigáló férfi 1948-ban született. A technikumi érettségi megszerzése és a sorkatonai szolgálata teljesítése után felvételét kérte a Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökségére.

Kétéves kiképzése után, 1974-től a III./I-7-es, azaz az Emigrációs Osztály operatív munkatársa lett. Hírszerzőként az volt a feladata, hogy megfigyelje az NSZK-ban élő jobboldali emigráns közösséget, de több társával együtt egy kis mellékesbe is belekezdett.

Dalmady volt a tartótisztje az egyik disszidensből lett ügynöknek, Molnár „Bunford” Jánosnak, akit nem csak kitüntetett az állam, hanem a jól végzett munkáért cserébe engedélyezték neki, hogy a belügyi rendszert arra használja, hogy számítógépeket, lopott autót, farmert, magnó- és videókazettákat csempésszen Magyarországra és azt eladja. Az ebből származó haszonból régi ismerőse és távoli rokona, Dalmady is részesült.

A csempészhálózat több éven keresztül működhetett, míg 1989-ben az államvédelem vizsgálatot indított és Dalmadyt felfüggesztették. 1990-ben öt és fél év fogházbüntetést szabtak ki rá, a bűnlajstroma is szép hosszú:

többrendbeli vesztegetés,

folytatólagosan elkövetett, súlyos hátrányt okozó államtitoksértés,

folytatólagosan, különösen nagy értékre, üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett devizagazdálkodás megsértése,

26 rendbeli hivatali visszaélés,

orgazdaság

sikkasztás.

Érdekes kérdés, hogy miért pont ’89-ben indult vizsgálat, ugyanis Borvendég azt írja: Dalmady felettesei már egy ideje tudhattak arról, hogy az NSZK-ban dolgozó operatív tisztek között egy olajozottan működő alvilági hálózat épült ki, mégsem zavarta őket.

Joggal feltételezhető, hogy a Dalmady és társai által becsempészett árukból az elithez is jutott. Arról azonban nincsenek információk, hogy a hírszerző mennyire volt magasan beágyazva, mert az ellene lefolytatott vizsgálat anyagai csak részben jutottak el az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárába. Bár kegyelmi kérvényét, amelyben a kiszabott szabadságvesztés próbaidőre való felfüggesztését kérte, Göncz Árpád köztársasági elnök elutasította, 1992-ben már szabadlábon volt és vállalkozásba kezdett.

Jó útra viszont ezután sem tért, 2003-ban újra eljárás indult ellene, akkor 32 rendbeli sikkasztás miatt. A vád szerint az ügyvezetése alatt álló Ecolog Kft. és Ely Kft. hiteleket ígért vállalkozóknak (erről egy panaszos egy jogi fórumon is írt), akiktől a pénz bizonyos százalékát és a költségtérítést előre elkérték, de az ügyfelek sem a hitelhez nem jutottak hozzá, sem a befizetett pénzt nem kapták vissza. Az ügyben bírósági ítélet is született és Dalmadyt 2008-ban 500 ezer forintos pénzbírság mellett két év börtönre ítélték, a büntetést öt év próbaidőre felfüggesztették.

Ilyen előzmények után meglepő, hogyan dobhatták vissza ilyen könnyen a DGG tevékenységével kapcsolatos feljelentéseket, hiszen

láthatóan egy korábban már használt séma alapján károsíthatták meg az ügyfeleket.

Dalmady életrajzának van még egy zavaros eleme: az állambiztonsági iratokban ott van a dr. előtag a neve előtt, maga is ügyvédként mutatkozott be, ám a Magyar Nemzet szerint sohasem szerzett doktori címet. Ugyan van egy Dalmadi György nevű ügyvéd Budapesten, de ő másképp írja a vezetéknevét és 6 évvel idősebb a volt hírszerzőnél. Az elmúlt húsz évben többször összekeverték a másik Dalmadyval, volt, hogy rajta követelték az elmaradt pénzeket – ebben közrejátszhatott az is, hogy a Dalmady ügyeivel foglalkozó tanulmányokban is tévesen szerepelt ez az információ.

Az offshore lovag

A Dalmady köré szerveződött céghálót ennyi év elteltével már nem könnyű felfejteni, de néhány adat még elérhető. A Day-Guy Group Inc.-et 2002 őszén alapították, majd Kremling László tudomása szerint átnevezték Performance BDS Groupra. A delaware-i cégnyilvántartás szerint a cég még létezik, de ezen kívül semmi nincs a tevékenységéről.

A Kexx 21 Group Inc. szintén létezik. Igaz, Kremling azt mondta lapunknak, hogy néhány éve egy honlapon eladásra kínálták. Ezt azért nem értette, mert hivatalosan ő a tulajdonos, azonban az eladásra senkinek nem adott felhatalmazást, amikor pedig felhívta a hirdetés mellett szereplő számot, és elmondta, hogy ki ő, letették a telefont.

Forrásunk hozzátette azt is, hogy egyszer a céghez megadott e-mail címére kapott egy levelet, amelyben arról értesítették egy liechtensteini bank ügyfeleit, hogy a pénzintézetnél igazgatóváltást történt. Kremling szerint ő sosem nyitott bankszámlát ennél a banknál, azt sejti, hogy tudta nélkül Dalmady használhatta valamire a Kexx 21-et.

Hasonlóképpen gyanús a tevékenysége azoknak a cégeknek is, amelyekkel Kremling később szerződött. A Tadawul FX (TDFX) a 2012 óta nem frissülő Twitter-oldala alapján Cipruson, Svájcban és Magyarországon folytatott brókertevékenységet, a neve pedig 2013-ban került elő az Index egyik cikkében, amikor a Magyar Nemzeti Bank 70 millió forintos bírságot szabott ki egy, a TDFX-szel üzleti kapcsolatban álló hongkongi cégre jogosulatlan befektetési tevékenység miatt. A megbírságolt cég azt állította, hogy a pénzt valójában nem ők, hanem a Tadawul FX kezelte.

A TDFX 2012-ben átnevezte magát LQD Markets Ltd.-re, majd a ciprusi cégadatbázis szerint 2014-ben megszűnt. Ez azonban nem akadályozta meg a ciprusi tőzsdefelügyeletet abban, hogy 2018 őszén 50 ezer eurós büntetést szabjon ki a cégre amiatt, hogy az előírásokkal ellentétben a TDFX/LQD nem tudta bemutatni öt évre visszamenőleg az ügyfeleihez köthető összes pénzügyi tranzakciót.

A TDFX tevékenységéről magyar és külföldi internetes fórumokon is írtak, és itt jutunk vissza Pécsre. Az egyik fórumozó szerint a TDFX nevében a Seychelle-szigetekre bejegyzett Irbenis Ltd. járt el, vagyis az egyik olyan cég, amellyel Dalmady György megbízásából Kremlingnek szerződnie kellett. (Egy másik bejegyzésben az áll, hogy később a TDFX megszüntette az együttműködést az Irbenisszel, etikátlan üzleti tevékenységre hivatkozva.) A nyomok azonban itt abbamaradnak, az Irbenis egyéb tevékenységéről nem tudni semmit, az Assigra Ltd.-ről pedig csak annyi derült ki Kremling feljelentése alapján, hogy ugyanabba az irodaházba jegyezték be, ahova az Irbenist.

A pórul járt ügyfeleket ezzel együtt nem sok jóval lehet kecsegtetni: ha valaha is lesz bármilyen eljárás a delaware-i offshore-os ügyekben, Dalmady Györgyöt már nem tudnák felelősségre vonni, ő ugyanis 2016 februárjában elhunyt.

Kiemelt kép: Besenyei Violetta