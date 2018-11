A köztévé szakértője az orosz propagandát népszerűsítette

Mind az orosz, mind az ukrán fél felelős azért, hogy fokozódik a feszültség a két ország között, ám a hadiállapot bevezetésével az ukránok túltolták a biciklit

– jelentette ki Kis-Benedek József a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanára az M1 aktuális csatorna keddi műsorában a szintén állami MTI beszámolója szerint.

Az egyébként Közel-Kelet szakértő Kis-Benedek azt is elmondta a köztévében, hogy a kercsi incidens során az ukrán hajók eltértek a számukra kijelölt hajózási útvonaltól, vagyis az orosz biztonsági erőknek kötelességük volt közbelépni.

Arról is beszélt, hogy

az oroszok az információk alapján joggal tartanak attól, hogy szélsőségesek a kercsi híd felrobbantását tervezik.

Majd levonta a következtetést, hogy: „Összességében semmi nem indokolja a hadiállapot bevezetését, ami az ukrán elnökválasztás közeledtével egy politikai játszma része”.

Tehát a magyar állami köztévé és az MTI is olyan szakértő véleményének adott hangot, aki az orosz álláspontot közvetíti. Miközben olyan vélemény nem jelent meg, amely a NATO és az EU álláspontját hangoztatná.

Ugyanis az EU tisztségviselői, köztük Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke egértelmáen kijelentették, hogy orosz agresszió történt, amit az Unió országai egységesen elítélnek.

Washington pedig szintén egyértelműen orosz agresszióról beszélt. Még az oroszokkal megengedő Donald Trump is azt mondta, hogy „nem tetszik” neki, ami Kercsnél történt. Tehát a NATO álláspontja is világos, amit az ENSZ BT-ülésén is kifejeztek a Magyarországgal katonai szövetségben levő országok.

Kiemelt kép: Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP