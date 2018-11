Ingyen is átképezhetjük magunkat informatikussá

Biztos állásra és akár 350-400 ezer forintos kezdő bérre is számíthatsz, ha vállalod, hogy egy intenzív 4 hónapos tanfolyam során átképzed magad junior fejlesztővé vagy junior szoftvertesztelővé. Mindezt ráadásul ingyen is megteheted. A januárban induló képzésekre, december 2-áig lehet még jelentkezni.

A kiugróan magas fizetések ellenére jelentős hiány van informatikusokból nem csupán hazánkban, hanem az egész kontinensen. Európa szerte mintegy 800 ezer betöltetlen állásba várják a vállalatok a fejlesztőket és programozókat, illetve azokat a szakembereket, akik a villámtempóban fejlődő robotika és automatizáció nyomán született új szakmákba belépnek. Magyarországon 20 ezernél is több IT szakemberre lenne szükség, miközben a felsőoktatási intézetek informatikus és programtervezői szakirányaira ennek alig harmada jelentkezett az elmúlt években.

Jól fizető szakmát tanulhatsz, ráadásul a képzés költségeit sem neked kell vállalnod

Erre a helyzetre a megoldást a képzési lehetőségek kibővítésében látják ma leginkább a vállaltok, akik karöltve az oktatással és képzéssel foglalkozó vállalkozásokkal olyan tanulási alternatívákat kínálnak, amelyek a korábbiakhoz képes sokkal könnyebben elérhetők. Általában az IT alapképzések ugyanis rendkívül drágák: ha valaki úgy dönt, hogy addigi szakmájáról a jól fizető informatikus hivatásra nyergel át, és elvégez egy 3-4 hónapos intenzív Junior Fejlesztői vagy Junior Szoftvertesztelői tanfolyamot, akkor 1,2-1,5 millió forintot is ki kell érte fizetnie. Ez persze jó befektetés, amely a 3-400 ezer forintos kezdő fizetéséből (amely 1-2 év alatt felkúszhat hét számjegyűvé is!) hamar megtérül, ám nagyon sokan vannak, akik ezt a kezdő anyagi ráfordítást nem tudják vállalni.

Ma már erre is van megoldás: például a Training360 – Karrier Start Program keretében szervezett informatikus képzéseken résztvevő hallgatók képzési díját részben a későbbi munkaadó, és részben az állam vállalja át. A tanulóknak mindössze 100.000 forint kauciót kell előteremteni ahhoz, hogy egy jól fizető szakmát tanulhassanak, ráadásul ezt az összeget is visszakapják, ha sikeresen elvégzik a képzést, és utána a Training360 Karrier Start Program valamelyik szerződött partnerénél helyezkednek el. A képzésekkel a november 28-i nyílt napon, személyesen is megismerkedhetnek az érdeklődők.

Gyakorlatilag minden diák talál állást

Szinte ajándéknak tűnik egy ilyen ajánlat (különösen annak fényében, hogy a képzés idejére minden diák saját laptopot kap, amit haza is vihet), azonban azt se felejtsük el, hogy a 3-4 hónapos tanulási időszak igen komoly erőbedobást követel a hallgatóktól, hiszen az intenzív képzés heti öt napban, délelőtt 9-től délután 5-ig tart. Ugyanakkor megéri az energiaráfordítás, mert a Training360 – Karrier Start Program tájékoztatása szerint a náluk végzett junior fejlesztők, tesztelők és alkalmazás üzemeltetők 95%-át sikerült partnercégeik valamelyikénél elhelyezni úgy, hogy ezt követően gyakorlatilag nem történt lemorzsolódás. Ráadásul a képzés, a 4 hónap leteltével nem ér véget, a következő két évben már a foglalkoztató vállalatokkal közösen folytatódik, így megfelelő szorgalommal 1-2 éven belül akár senior fejlesztővé válhatnak a munkavállalók, amely előrelépés természetesen a fizetésben is jelentkezik.

Az eddig elhelyezett több mint 500 résztvevőből mindössze 2 fő váltott munkahelyet. Ez nem csupán annak köszönhető, hogy a munkaadók jó fizetést és körülményeket biztosítanak az új munkavállalóknak, hanem annak is, hogy komplex képzési modellt alkalmazunk, vagyis az informatikai tudás átadása mellett nagy hangsúlyt fektetünk az úgynevezett soft skillekre is. A cél az, hogy minél gyorsabban be tudjanak illeszkedni az új munkakörnyezetbe, be tudjanak kapcsolódni az induló vagy futó projektekbe. – mondta el Kovács Zoltán a Training360 fejlesztési igazgatója.

