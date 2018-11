Börtönben tölti a karácsonyt a sólyi gyilkos

Három hónappal meghosszabbította a bíróság a sólyi gyerekgyilkosság gyanúsítottjának letartóztatását – közölte a Veszprém Megyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

Az ügyészségi közlemény szerint az ügy fiatalkorú gyanúsítottja ellen különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt folyik nyomozás.

A bírói végzés szerint továbbra is megalapozottan fennáll annak lehetősége, hogy a fiatalkorú gyanúsított szabadlábra kerülése esetén a hatóság elől megszökik, elrejtőzik, illetve veszélyezteti a bizonyítást. Ennek megakadályozására “csak a személyi szabadságot teljesen elvonó kényszerintézkedés alkalmas” – írták.

Mint arról korábban beszámoltunk, a kislány eltűnését az édesapja jelentette be még május 18-án késő este. Elmondása szerint a kislány a ház előtt rollerezett a barátnőivel, amikor elment fürödni. Amikor észrevette, hogy nincs sehol, értesítette a rendőröket, de már csak a holttestét találták meg másnap hajnalban. A gyilkosság gyanúsítottját még aznap éjjel elfogták.

A nyolcéves Adrienn édesanyja akkor azt mondta, hogy a rendőrségen láttak egy 15 éves fiatalembert, akit bilincsben kísértek, és az asszony fia ráismert a volt osztálytársára. A gyanújuk be is igazolódott. A kamaszt előzetes letartóztatásba helyezték. F. Ferenc ellen 14. életévét be nem töltött személy sérelmére, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés gyanúja miatt indult eljárás.

A hajmáskéri fiatalember eleinte képtelen volt elviselni a bezártságot, ezért lepedőt kötött az ágya rácsához, és megpróbálta felakasztani magát. Ezután bevitték az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe, de miután jobban lett visszavitték a börtönbe. Úgy tudjuk, hogy édesanyja minden hónapban meglátogatja vagy küld neki csomagot.