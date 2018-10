Az MSZP hallgat arról, mihez kezd a megemelt képviselői fizetésekkel

Tóth Bertalan elnök bejelentette, hogy szolidaritási alapot hoz létre a párt, de nem árulták el, mi lett a kezdeményezéssel. A többi ellenzéki párt jótékonykodik, a Fidesz-KDNP képviselői viszont zsebre teszik a plusz kétszázezer forintot.

Július végén, nem sokkal az országgyűlési képviselők fizetésemelésének megszavazása után jelentette be Tóth Bertalan MSZP-elnök, hogy szolidaritási alapot hozott létre az MSZP. A tervek szerint az alapba az országgyűlési képviselők megemelt bérük tíz százalékán felül további kétszázezer forintot fizetnének be havonta.

Szolidaritási alapot hozott létre az MSZP Társadalmi célok támogatására fordítják a képviselők megemelt bérének egy részét.

Az MSZP-sek úgy számoltak, hogy így havonta hárommillió forint folyik majd be, és évente kétszer pályázatot írnak ki különböző társadalmi célok támogatására, először októberben.

Ezért rákérdeztünk a pártnál, hogyan áll a gyűjtés, de választ nem kaptunk.

A többi parlamenti frakcióval rendelkező pártot is kérdeztük, hogy ők mihez kezdenek a plusz pénzzel. Onnan válaszokat is kaptunk.

Mi lett a plusz pénzzel?

A képviselők fizetésemelését július elején szavazta meg a parlament. A fideszes kezdeményezést az ellenzék támogatása nélkül is könnyedén elfogadhatták volna, de az ellenzékből is többen megszavazták azt. Az MSZP-ben balhé is lett a dologból, mert az elnökségi döntés ellenére összevissza szavazott a frakció.

Így szavaztak a fizetésemelésről A Fidesz-KDNP és a német nemzetiségi képviselő igennel szavazott.

Igennel szavazott a Jobbik összes jelen lévő képviselője.

Igennel szavazott az MSZP-ből: Bangóné Borbély Ildikó, Harangozó Tamás, Hiszékeny Dezső, Molnár Zsolt, Varga László.

Jelen volt, de nem szavazott az MSZP-ből: Mesterházy Attila és Molnár Gyula, Szabó Sándor és Tóbiás József.

Tóth Bertalan pártelnök nem volt jelen, Hiller István nem szavazott.

Nemmel szavazott az MSZP-ből: Gurmai Zita, Korózs Lajos és Kunhalmi Ágnes.

Nemmel szavaztak a DK-s képviselők.

Nemmel szavaztak az LMP-sek és a Párbeszéd képviselői, kivéve az igennel szavazó Burány Sándor Párbeszéd-képviselőt, aki MSZP-tag.

Nemmel szavazott a két független, Dúró Dóra (ex-Jobbik) és Hadházy Ákos (ex-LMP).

A független Bősz Anett (Liberálisok, ex-Párbeszéd) tartózkodott.

A parlament tehát 163 igen, 23 nem szavazattal és 1 tartózkodással megszavazta a képviselői tiszteletdíjak emelkedését.

Az MSZP-s vezetés azzal érvelt a megszavazás mellett, hogy csomagban kellett szavazni több dologról: a fizetésemelést összekötötték a képviselőcsoportok költségvetési támogatásával. Ha nem ment volna át a fizetésemelés, akkor csökkent volna a frakciók támogatása is, ami azt jelentette volna, hogy az MSZP-frakció működési költségvetési kerete évi 55, a vidéki irodákra fordítható havi összeg pedig 53 százalékkal csökkent volna, ami az elnök állítása szerint vidéki jelenlétük teljes megszűnéséhez vezetett volna.

Így viszont a párt összességében 84 százalékkal több pénzből gazdálkodhat.

A képviselők pedig nagyjából 200 ezer forinttal kereshetnek többet, mivel az új szabályok szerint a bruttó havi átlagfizetés háromszorosát keresik. Ami azt jelenti, hogy a korábbi 748 ezer forintos tiszteletdíjuk 948 ezer forintra nőtt. A frakcióvezetők ennek a dupláját, a frakcióvezető helyettesei pedig kicsivel több mint a másfélszeresét keresik az újonnan megállapított képviselői alapfizetésnek.

A képviselők havi keretét is megemelték:

aki listán került be, annak a fizetésével megegyező összegű keret áll a rendelkezésére,

aki pedig egyéniben jutott be, annak ennek a duplája.

A Fidesz gyakorlatilag pisztolyt tartott az ellenzéki frakciók tarkójához

– nyilatkozta akkor a helyzetről Harangozó Tamás.

Ennek az MSZP szempontjából visszás helyzetnek a feloldására találták ki a szolidaritási alapot. Ezért is furcsa, hogy mélyen hallgat az MSZP arról, mi lett ezzel a kezdeményezéssel, miközben az ellenzéki pártok közül ők mondták a leghangosabban, hogy mihez kezdenek majd a képviselők extra fizetésével.

Mindenki jótékonykodik

A többi ellenzéki párt különböző terjedelemben válaszolt arra a kérdésre, hogy a frakciótagok hazavihetik-e a megemelt fizetésüket, vagy máshoz kezdenek vele.

Tehát csak a leghangosabb MSZP burkolózott csendbe.

A Jobbik képviselői ugyebár megszavazták a fizetésemelést, így ők semmi újdonsággal nem álltak elő: a képviselők az eddigi gyakorlatnak megfelelően a tiszteletdíjuk 10 százalékát utalják egy alapítványnak, amelynek így a megemelt fizetésekből még több jut. Az adományokat a Jobbik Szeretetszolgálata kezeli, amely rászorulóknak segít, illetve gyerekeket táboroztat.

A Fidesz által kiszabott igazságtalan büntetés kifizetésében a képviselőink szintén szerepet vállalnak

– írták a jobbikosok válaszukban, utalva az Állami Számvevőszék 663 milliós büntetésére.

A DK képviselői nem szavazták meg maguknak a fizetésemelést.

De ha már más pártok így döntöttek, akkor a plusz bevételből még több lehetőségünk nyílik jótékonysági akciók finanszírozására

– válaszolta Gréczy Zsolt frakciószóvivő, hozzátéve, hogy a DK Segít-program keretében korábban is többször osztottak ételt, vásároltak tanszereket, osztottak ruhát. Gyurcsány Ferenc pedig a teljes fizetését minden hónapban jótékony célra ajánlja fel.

Az LMP-től a következő választ kaptuk:

Az LMP határozottan ellenezte a képviselői tiszteletdíjak megemelését, ezért az országgyűlési frakció tagjai a fizetésükből civileknek, egyszülős és nyugdíjas szervezeteknek, valamint korai fejlesztő központoknak és lakhatási problémákkal küzdő családoknak nyújtanak pénzügyi támogatást.

A Párbeszéd frakció képviselői is adományozásra fordítják a fizetésemelésüket. Egyedül ez a párt árulta el konkrétan, hogy a frakciótagok hová utalják a pénzt:

Burány Sándor a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítványnak,

a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítványnak, Mellár Tamás a Mindenki Pécsért Mozgalomnak,

a Mindenki Pécsért Mozgalomnak, Kocsis-Cake Olivio ad a Lépjünk, hogy léphessenek egyesületnek, a Kettős Mércének és a Párbeszéd Tenni kell programjának keretén belül ad tűzifára és tartós élelmiszerre rászorulóknak,

ad a Lépjünk, hogy léphessenek egyesületnek, a Kettős Mércének és a Párbeszéd Tenni kell programjának keretén belül ad tűzifára és tartós élelmiszerre rászorulóknak, Szabó Tímea és Tordai Bence is több helyre ad, de a Tenni kell program keretében tűzifára ők is fordítanak.

A fideszesek zsebre rakják

A Fidesz-KDNP képviselői elteszik a fizetésemelésüket, nem véletlenül szavazták meg azt mindannyian. Míg áprilisban még tagadta a párt sajtóosztálya, hogy terveznék a képviselők fizetésemelését, addig a szavazás után azt mondta Bánki Erik hogy:

Ha egyes csoportokat nézünk akkor, a pedagógusok bére több mint ötven százalékkal nőtt, az egészségügyi dolgozók bére pedig több mint hatvan százalékkal fog. Ezután már csak az utolsó szektor, a képviselők fizetésemelése maradt hátra, azt pedig, hogy ezeket csak 16,5 százalékkal emelték, nem lehet nem mértéktartónak, és nem lehet igazságtalannak nevezni

– vélekedett a fideszes országgyűlési képviselő, aki szerint ahogyan a társadalom összes többi rétege számára, úgy a képviselőknek is jár a gazdasági teljesítménnyel arányos fizetésemelés.

A képviselők fizetését egyébként évente akarják emelni.

Ez azért is ügyes, mert a magyarok közül tízből heten még az átlagbérre is csak áhítoznak. A képviselők pedig legalább ennek a háromszorosát keresik majd.