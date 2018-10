Egy fillért sem látott még az állam a bevándorlási különadóból

Lehet, hogy senki nem is végez olyan tevékenységet, mint amivel a kormány riogat.

Eddig egyetlen bevallás sem érkezett az adóhivatalhoz a bevándorlási különadóról – közölte szerdán a Pénzügyminisztérium.

A tárca szerint két ok lehetséges: az egyik, hogy augusztus 25. és 31. között egyetlen szervezet sem finanszírozott bevándorlást segítő tevékenységet (a különadó szabályai augusztus 25-én léptek hatályba, ezért az első bevallásban csak ezzel a néhány nappal kellett elszámolni), a másik pedig, hogy az érintett szervezetek elmulasztották teljesíteni a bevallási kötelezettségüket.

A minisztérium megjegyzi, hogy a hosszú távú következtetések levonására még várni kell. A NAV ellenőrzi, hogy megfelel-e a valóságnak, hogy egyetlen szervezet sem végzett bevándorlási különadó-köteles tevékenységet.

Azt is írják: a bevándorlási különadó alanyai maguk állapítják meg, vallják be és fizetik meg az adót. A NAV pedig kész személyes egyeztetésen is tájékoztatni az érintett szervezeteket arról, hogy az általuk végzett tevékenység adóköteles-e.

Két hete a kormány által bevándorlást segítőnek bélyegzett szervezetek úgy nyilatkoztak: vannak, akik jogi segítséget nyújtanak a menedékkérőknek vagy amellett kampányolnak, hogy bánjanak emberségesen az ide érkezőkkel, de senki sem dolgozik azon, hogy a bevándorlást elősegítse, így nem fizetnek különadót.