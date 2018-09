Előbb a gyerek mellett alvó volt felesége, majd a saját nyakát vágta meg a féltékeny apa

Tíz év fegyházra ítélte a Miskolci Törvényszék azt a férfit, aki álmában akarta elvágni volt felesége nyakát, majd ezt követően öngyilkosságot kísérelt meg.

A nő és a férfi házastársak voltak. Válásukat követően azonban továbbra is egy házban laktak a gyerekeikkel Miskolcon. Kapcsolatuk azonban a férfi féltékenysége miatt rendkívül megromlott. Ez együttélésük során többször is megfenyegette, hogy megöli őt is és a gyermekeket is.

A férfi – ígéretét beváltva – egyik nap, a hajnali órákban bement a nő hálószobájába, majd egy 15 cm pengehosszúságú késsel megvágta az alvó asszony nyakát. Az asszony felébredt és kezével ellökte a kést. A férfi ezt követően kiment az udvarra, majd a saját nyakát is megvágta. A szülők kiabálására felébredtek a gyerekek, akik közül a legkisebb együtt aludt az édesanyjával a támadás idején.

A törvényszék a férfit védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt 10 év fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. A férfi által elkövetett súlyos cselekmény akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető. A büntetés mértékének megállapításakor azonban a bíróság enyhítő körülménykét értékelte a férfi büntetlen előéletét, valamint azt hogy öngyilkos akart lenni.

Az ítélet nem jogerős, az ügyész három nap gondolkodási időt kért. A vádlott és védője felmentés érdekében fellebbezett.