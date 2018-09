Az ápolók után az összes altatóorvos felmondott az ajkai kórházban

Nem sokkal az után, hogy az ajkai kórház intenzív osztályán felálltak az ápolók, az összes altatóorvos beadta a felmondását – értesült több forrásból a 24.hu is, miként a Magyar Narancs, amely először írta meg a történetet.

Az összes ápoló felmondott az ajkai kórház intenzív osztályán A főnővér és a helyettese egyszerre állt fel. Úgy tudjuk, az osztályt minden nővér otthagyja. A sürgősségi főnővére sem folytatja jelenlegi munkáját.

Lapunk úgy tudja, már jó ideje, hosszú hónapok óta küzdöttek a túlterhelt aneszteziológusok azért, hogy javuljanak a munkakörülményeik, ennek ellenére helyzetük csak romlott még az után is, hogy hatuk közül egy pár hónapja felmondott, és helyét nem töltötte be senkivel a kórház vezetése. Az ott maradt öt altatóorvos aztán egy-két hete dűlőre kívánta vinni a dolgot, információink szerint a terhelésük csökkentését, munkatársak felvételét és a díjazásuk emelését kérték a kórház főigazgatójától.

Aztán a héten elszakadt a cérna náluk, mert a kórházvezetőtől azt a választ kapták, hogy térjenek vissza az ügyre novemberben. Ezért értesülésünk szerint gyakorlatilag testületileg közölték a főigazgatóval, hogy távoznak.

Kerestük a kórház főigazgatóját és az Állami Egészségügyi Ellátó Központot, hogy kommentálják az altatóorvosok távozásáról szóló információnkat, cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.

Mivel az aneszteziológusok vállalkozókként dolgoznak az ajkai kórházban, nem a munkaviszonyban levőkre irányadó felmondási idő vonatkozik rájuk (hanem a 30 napos általános szabály), tudomásunk szerint azt vállalják, hogy szűk másfél hónapon át, október végéig még ellátják a teendőket az ajkai kórházban. Azután azonban a kórház vezetésének meg kell oldania a súlyos helyzetet, hiszen altatóorvos hiányában műtétet sem lehet végezni.

Ilyenkor – festették le forrásaink általánosságban az ilyen helyzeteket – a kórház vezetése minden erejével megpróbálja elkerülni, hogy attól legyen hangos a sajtó, hogy műtétek maradnak el.

A helyzet pikantériáját az adja, hogy mélyen a zsebébe kell nyúlnia a kórház vezetésének, ha rövid időn belül egy komplett egység pótlásáról, a műszakok betöltéséről kell gondoskodnia. Akár még többe is kerülhet a tűzoltás, mint amennyit a régóta ott dolgozók kértek volna.

Ez a minta rajzolódik ki az intenzív osztály ápolóinak esetében is. Mint beszámoltunk róla, az osztálynak mind a 8 nővére – nem egyszerre, de pár hónap leforgása alatt – felmondott (igaz, egyiküket, lehet, hogy sikerül meggyőznie a kórház vezetésének, hogy maradjon). A kórház vezetése így bérnővérekkel tölti be a műszakok egy részét. Kórházi forrásaink szerint aligha két fillérért vállalják az akár száz kilométernél is hosszabb utazást és a kisegítést a máshonnan jövő nővérek és az őket lényegében kiközvetítő cég. Emellett a kórház más osztályáról is átirányítanak ápolókat, és visszahívnak nyugdíjba vonult volt kollégákat is.

