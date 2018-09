Bérnővérekkel és visszahívott nyugdíjasokkal oltják a tüzet az ajkai kórházban

Egy külsős cégen keresztül érkeztek „bérnővérek” Székesfehérvárról, részben ezzel igyekszik kezelni a kialakult, nehéz helyzetet az ajkai kórház vezetése – mondták el a 24.hu-nak nevük elhallgatását kérő, az egészségügyi intézmény belső ügyeit jól ismerő forrásaink. A gondot az okozza, hogy – mint beszámoltunk róla – a nyár folyamán felmondtak az ápolók az ajkai kórház intenzív osztályán; vannak, akik még a felmondási idejüket töltik, de a kórház által nem cáfolt értesüléseink szerint az is lejár szeptember végén.

Az ajkaiszo.hu portálnak név nélkül nyilatkozott az egyik felmondott nővér, azt mesélve, hogy volt kollégái közül van, aki külföldre megy, van, aki háziorvos mellé szegődik el, van, aki a veszprémi kórházba megy dolgozni, megint más a szociális szférába vonul vissza, többen az Ajkától 20 kilométerre lévő Farkasgyepűn működő tüdőgondozó intézetet választották, és a 8 felmondott ápolóból talán csak egy, akit a kórház meg tud győzni arról, hogy gondolja meg magát.

Tudomásunk szerint a Jako Rescue Kft. az a cég, amely lényegében kiközvetít székesfehérvári ápolókat Ajkára, de más városok kórházából is érkezhetnek így nővérek, hogy kipótolják a felmondottak műszakjait. Úgy tudjuk, Budapestről is utaztattak le ápolókat Ajkára és hozták őket vissza a műszak végén. A Jako Rescue-nak ez a profiljába, azt írják magukról a Facebook-oldalukon (honlapjuk nincsen), hogy magyarországi kórházak humánerő-optimalizálásával foglalkoznak. A neten is találunk olyan álláshirdetéseket, amelyeknél a Jako Rescue keres másod- vagy főállásba különféle szakasszisztenseket, budapesti vagy Bács-Kiskun megyei kórházak számára, kiemelt bérezést ígérve.

Forrásaink megemlítették, hogy könnyen bérfeszültséget okozhat Ajkán a „bérnővérek” érkezése, mert alighanem több pénzért vállalják az utazást (Székesfehérvár nagyjából 80 kilométerre van Ajkától, Budapest 150 kilométerre) és a tűzoltást, mint a kórházban régóta dolgozók. Kerestük a céget ebben az ügyben még hétfőn, levelünket látták, de cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz.

A tűzoltás másik módja a belső átcsoportosítás. Információink szerint a sürgősségi és a szülészeti osztályról rendeltek át dolgozókat az intenzív osztályra. A harmadik pedig az, hogy már nyugdíjba ment egykori dolgozókat hívtak vissza.

Hiába kerestük azonban a kórházat részletekbe menő kérdésekkel még a hétvégén, egyelőre onnan sem érkezett érdemi válasz, csupán a pénteki cikkünkre adott reakciót ajánlotta ismét figyelmünkbe Nagy Zoltán főigazgató. Az mindenesetre rímel információinkra. Eszerint – a felmondások ellenére –

az intenzív osztály nővérállománya biztosított, a betegellátás zavartalan és folyamatos.

A kórházigazgató töredelmesen bevallotta

Az ajkaiszo.hu helyi portálnak azonban már nyilatkozott a kórház vezetője, az általa elmondottak pedig alátámasztják lapunk több forrásból származó értesüléseit.

Nagy Zoltán elmondta, hogy áprilisban jelezte az intenzív osztályt vezető főnővér, hogy távozni akar (és ápolási igazgató lesz a farkasgyepűi tüdőgondozóban).

Akkor nem gondoltam, hogy ennek további következményei lesznek

– vallotta be az ajkai kórház főigazgatója.

Gratuláltam neki és örömömet fejeztem ki, hogy a mi kórházunkban lelkiismeretes munkájával olyan szakmai szintet ért el, hogy máshol ápolási igazgató lehet.

Csakhogy három kollégája is jelezte, hogy követni kívánja őt. A főigazgató szerette volna, hogy ez a három nővér, majd később egy hozzájuk csatlakozó negyedik társuk ne azonnal távozzon, hanem várják meg, amíg kineveli a kórház az utánpótlásukat. „Volt rá lehetőségünk, hogy ezt a három kieső embert megfelelő szakképzettségű személyzettel pótoljuk” – állítja Nagy.

Azonban némi ellentmondásba keveredik önmagával, amikor megemlíti, hogy „adminisztratív okok miatt időre volt szükségük, így nem tudtak ahhoz hozzájárulni, hogy „ezek a munkatársak máról holnapra távozzanak”. Vélhetően arra utal, hogy a felmondási idejüket ledolgoztatták, ledolgoztatják a távozó ápolókkal.

A főigazgató ott is igyekszik élét venni a problémáknak, amikor a pótlásról szól:

„Kedvező fordulatot jelentett, hogy intézményen belül sokkal több ápoló jelentkezett a megüresedett állások betöltésére, mint amennyire számítottunk.” Azaz más osztályokról irányítottak át nővéreket – ez is egybevág információinkkal.

Azzal is igazolja értesüléseinket, amikor említi, hogy „további pozitív fejlemény volt, hogy más intézményből is jelentkeztek, megoldandó ezt a problémát – átmenetileg”. Itt a „bérnővérekre” célozhatott a kórház vezetője.

És kitért arra is, hogy „a negyvenéves korkedvezményes nyugdíjas nővérek közül néhányat megkértünk, hogy a jelenlegi helyzetben (…) segítsenek a megoldásban.”

Így aztán, mondja az igazgató, a kórház és az intenzív osztály rendelkezik „egy tökéletes beosztással, azaz minden műszakot szakképzett ápolókkal ki tudunk állítani”, illetve „teljes felállással, teljes orvos- és nővérlétszámmal az osztály működése biztosított.”

Gyűltek a sötét fellegek

A kórháznak eljuttatott, érdemi válasz nélkül maradt kérdéseink Igaz-e, hogy az intenzív osztályon úgy garantálták a megfelelő nővérállományt a felmondások után, hogy más osztályokról irányítottak át nővéreket, illetve más dolgozókat? Ha igen, milyen osztályokról irányították át őket?

Igaz-e, hogy közvetítő céggel kötött megállapodás alapján is érkezett egészségügyi személyzet a helyzet rendezésére?

Ha az első két kérdésre nem a válaszuk, kérjük, részletezzék, milyen átcsoportosítással, egyéb megoldással gondoskodtak a betegellátás biztonságáról a felmondások után?

Hány orvos, nővér mondott fel a kórházban az utóbbi hatvan napban?

Az elmúlt 60 napban felmondott orvosok, nővérek közül hányan, melyik osztályon dolgoztak?

Nagy Zoltán kórházigazgató idén februárban, a Fidesz választókerületi elnökével tartott sajtótájékoztatón jelentette be, hogy 2017 nyara óta 14 új orvos és 17 új ápoló vette fel a munkát az ajkai Magyar Imre Kórházban. A bejelentés után nem sokkal a város MSZP-s polgármestere, Schwartz Béla az Ajkaiszo.hu-n jelentetett meg nyílt egy levelet, amiben a kórházigazgatónak címezve azt írta, ez önmagában még nem jelent semmit, „hiszen a létszám szakmai összetételével kapcsolatos változásokról akkor tudunk helyes képet kapni, ha azt is megvizsgáljuk, hogy a 31 dolgozó milyen állománycsoportban és milyen módon látja el a feladatát”.

Az, hogy az új emberek érkezésével nem rendeződött megnyugtatóan a kórház helyzete, egy ott dolgozó nővér szintén az Ajkaiszo.hu-n megjelent drámai írásából derül ki. Látszat, minden a látszatról szól – írta februárban elkeseredve.

Mi mosolygunk és robotolunk, 2 percnél többet alig engedhetünk meg a betegeknek, ha telt osztály van. Egy átlagos napon jó, ha van két szakképzett nővér és egy segédápoló 30 javulásra váró betegre. 1-2 osztályon pedig a nyugdíjas „ex kollegát” hívják vissza, hogy „működő” osztály lehessen papíron legalább. Röviden ennyit arról, hogy bőven van nővér…

A nevét nem vállaló kórházi dolgozó azt is írja, hogy osztály és osztály között hatalmas különbségek és ápolóigények vannak. „Van, ahol nyolcan vannak és az sok a szükségletek kielégítésére, van, ahol a 14 is kevésnek számít.”

Az írásból kiderül az is, hogy néhány osztályon már fenyegetőztek felmondással az ápolók, ezzel sikerült több pénzt kicsikarniuk. Az intézmény orvosainak számáról pedig azt írja:

14 új orvos? Hol? Az országban összesen? Vagy arra az 1-5 napig beügyelt (mondjuk az ország közepéről) orvosra gondol az igazgató úr, aki minden nap más terápiát rendel el?

Majd hozzáteszi: „heti 2-3 nap rendelési idő nem elég, nem hiszem el, hogy ezt senki sem veszi észre, aki tehetne ellene.” Azt is írja, a nővérek gyakran ellentmondanak egy-egy orvosi utasításnak, sőt több feladatot is átvesznek az orvosoktól. És tisztában van azzal, hogy nem az ajkai az egyetlen kórház, ahol gondok vannak, és hogy szinte mindenhol a szépnek beállított valóságot híreszteli el.

