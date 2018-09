Rendszeres minisztériumi fizetést kapott a káromkodós szakértő

Az elmúlt években hol a földművelési tárca, hol a Miniszterelnökség fizette Alvincz Józsefet, a Kaposvári Egyetem tanárát, aki a Magyar Időkben több ízben is kiállt a kormányzat politikai lépései mellett.

Alvincz az év elején egy szimplán „egyetemi tanárként” jegyzett cikkben írt arról a kormánylapban, hogy a CEU-n a kamuszakok dominálnak, és Soros Györgynek köszönhetően sokkal jobban fizetik az oktatókat, mint más hazai felsőoktatási intézményekben, a oktatókollégák pedig

a több pénz érdekében elvtelen módon hajlandók magukat eladni – adott esetben a meglévő állami egyetemi státusuk és jövedelmük megtartása mellett! – e balliberális felsőoktatási intézménynek.

Augusztusban az MTA-ügyben is támogatásáról biztosította a kormányt, és műbalhénak nevezte, hogy a Palkovics-minisztérium magához akarja vonni az akadémia eddig függetlenül felhasználható kutatási célú pénzügyi forrásait.

Alvincz természetesen nem jelezte, hogy a véleményalkotási időszakában – és már hosszú ideje korábban – az egyetemi állása mellett az Orbán-kormány minisztériumainak fizetési listáján is szerepelt. Gurmai Zita, az MSZP parlamenti képviselője végigkérdezte a tárcákat Alvincz esetleges szerződéseiről, és ekkor derült ki, hogy a CEU tanárait alázó Alvincz 2010-től összességében mintegy 50 millió forintot tehetett zsebre különféle tanácsadói pozíciói révén.

A Földművelési Minisztériumban négy éven keresztül havi bruttó 550 és 626 ezer forint között fizetéssel volt állásban, majd idén nyáron újra kapott onnan pénzeket. 2014 és 2018 tavasza között a Miniszterelnökség fizette, akkor havi 450 ezret keresett.

Alvicz korábban fideszes ellenzéki képviselő volt a Pest Megyei Közgyűlésben. Erről a posztjáról 2004-ben kellett lemondania, miután egy gyermekrajzpályázat díjátadóján részegen kommunistázott és kurvaanyázott a testület és a meghívottak, köztük gyerekek előtt. Kiderült az is, hogy korábban hasonló botrányt okozott Németországban is, ahol egy küldöttség tagjaként, hogy a helyiek is értsék, németül káromkodott.

Fotó: Alvincz József a Kaposvári Egyetem docense átveszi az egyetemi tanári kinevezési okiratot Balog Zoltántól az emberi erőforrások miniszterétõl a Pesti Vigadóban rendezett ünnepségen 2015. április 1-jén. Balra Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár. MTI, Kovács Attila