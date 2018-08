HVG: Ha Tarlós nem vállalja, nem lesz többé főpolgármesteri cím

Tarlós István nemrég a Népszavának azt nyilatkozta, valószínűleg 70 évesen már nem folytatja, vagyis nem biztos, hogy újra elindul a 2019-es önkormányzati választáson. Márpedig a HVG információi szerint, ha nem sikerül megegyezni Tarlós Istvánnal az újraindulásról, akkor a Fidesz átszabja a főváros önkormányzati rendszerét. A lap hozzáteszi, Tarlós is és a Fidesz is tagadja, hogy megszűnne a közvetlen főpolgármester-választás intézménye, de a HVG értesülései szerint ez következhet be, ha Tarlós végül nemet mond.

A legutóbbi időközi választások alapján arra következtetnek, hogy: egy főpolgármesteri címet inkább elveszthet a Fidesz a „bűnös” Budapesten, mint egy kerületi polgármesteri címet, amelyben sikeresek a fideszesek. Ha a lap által felvázolt helyzet valóban bekövetkezik, akkor a feladatokat leosztják, kiszervezik, a kerületi polgármesterek erősebbek lesznek.