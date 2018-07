Sógornőjén állt bosszút egy féltékeny gönci férfi

Az Encsi Járási Ügyészség felfegyverkezve elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy 36 éves férfi ellen.

A vádlott tavaly a gönci vásárban italozott, amikor összetalálkozott a volt sógornőjével, akinek testvérével több éven keresztül szerelmi viszonya volt, de pár hónapja az megszakadt.

A férfi megfenyegette a nőt, hogy megöli őt és a családját is, és azt hangoztatta, hogy ehhez fegyvere is van. A fenyegetések mellett viszont győzködte is, hogy beszéljen testvérével, hogy helyrehozzák a kapcsolatukat.

A nő ezt elhárította, majd elment a vásárból. Az anyuka ugyanezen a napon egy sportlétesítmény előterében volt a gyerekével, a vádlott amikor meglátta berontott az épületbe, megmarkolta a haját, és rátámadt egy késsel. A nő védekezett, így a vádlott szúrása a bal kezén sebesítette meg. A férfi ezután megfenyegette és azt követelte tőle, hogy hívja fel a testvérét, aki félelmében ennek eleget tett.

A nő májusban is találkozott a településen a vádlottal, aki ismét megfenyegette, hogy őt és családját megöli. A nő annyira megrémült, hogy beszaladt egy közeli üzletbe.

Az ügyészség felfüggesztett börtönt kért a féltékeny férfira.