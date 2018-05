“Orbán svájci bankára” is ott volt, amikor Orbán Steve Bannonnal találkozott

Orbán Viktor csütörtökön találkozott a V4 Európa Jövője konferencia ismertebb felszólalóival. Erről a találkozóról az MTI kiadott egy képet is, majd felsorolta, hogy kik szerepelnek rajta.

A szöveg így hangzik:

Orbán Viktor miniszterelnök (j2) fogadja az Európa jövője című, budapesti nemzetközi konferencia több előadóját, Douglas Murray brit írót (j), Stephen K. Bannont, Trump volt kampányfőnökét (b2) és David P. Goldman amerikai közgazdászt az Országházban 2018. május 24-én. Középen Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (j3).

De a képen szerepel még valaki, akiről nem ír semmit az MTI. Ő Nagy István, Magyarország Bernbe küldött nagykövete, akit Orbán svájci bankáraként szoktak nevezni.

A hetvenes éveiben járó Nagy ’56-os menekültek gyermekeként került az Egyesült Államokba, és az Amerikában kezdett bankárkarrier messzire és igencsak magasra sodorta, írja róla egy korábbi portrécikk a Vasárnapi Hírekben. Nagy a Közel-Keleten dolgozott, az egyik legnagyobb libanoni bank igazgatótanácsában. Nagy István, vagy ahogy akkoriban szólították, Stephen I. Nagy évekig volt egyik vezetője a bejrúti székhelyű Audi Banknak. A pénzintézetnek nincs köze a német autómárkához, de köze van a leggazdagabb libanoni családhoz.

Az ő tulajdonukban van az ország egyik legjelentősebb pénzintézete, amely a tekintélyes Forbes magazin szerint a közel-keleti bankok 500-as listáján az előkelő 42. helyen áll. A Bank Audinak Svájcban és Franciaországban vannak leányvállalatai, privát banki üzletágat üzemeltetnek Genfben és Monacóban. Ahogy az ezekben az országokban a magánvagyonok kezelésére szakosodott szolgáltatásoknál lenni szokott, állítólag a Bank Audi svájci és monacói fiókjai sem fogadnak ügyfelet egymillió dolláros betét alatt. Ez és a bank libanoni székhelye is magyarázza, hogy az ügyfelek között a hírek szerint megtalálhatók az arab világ leggazdagabb olajmilliárdosai, egyes királyi dinasztiák tagjai is.

Márpedig az ő sok millió dollárjuk befektetéséért végső soron Nagy István felelt, hiszen hosszú ideig, 2005 novembere és 2012 februárja között volt a Bank Audi svájci leányvállalatának ügyvezető igazgatója, írja a Vasárnapi Hírek.

Nagy és Orbán kapcsolata a kilencvenes években kezdődött, Kékessy Dezső mutatta be őt Orbánnak. Kékessyt a barátságon kívül üzleti kapcsolat is fűzte Orbánhoz, a vesztes választás után ő vette meg az Orbán-család budapesti lakását, jelentősen túlárazva. Kékessy volt az is, aki Orbán Viktor feleségének üzlettársa volt a tokaji szőlőföldeket birtokló Szárhegy Dűlő–Sárazsadány Kft.-ben, amihez Orbán Viktor első kormányzásának egyik legnagyobb botránya kötődik. A cég jelentős állami támogatásokat kapott.

Nagy és Kékessy Svájcból ismerhetik egymást, de a bankár 2010 után hamar feltűnt Orbán körül. Orbán a hírek szerint 2010-ben felkínálta neki a washingtoni nagyköveti posztot, de Nagy akkor még nem akarta otthagyni a bankszakmát. Előbb a korány arab-magyar kapcsolatokért felelős nagyköveti posztját, majd miután nyigdíjba ment, a berni nagyköveti posztot kapta meg, ahol azóta is szolgál. Állítólag Nagynak köszönhető, hogy Orbán többször járt Bejrútban, mint sok európai fővárosban és ő készítette elő a miniszterelnök rijádi látogatását is.

És hogy Svájcon belül mi a kapcsolat Nagy és Orbán között? A lap azt írja:

Egy svájci újság nemrégiben mégis azt írta, hogy Orbán látogatásainak üzleti, mégpedig magánüzleti célja is lehet: a zürichi Tages Anzeigerben először csak azt fejtegették, milyen gyanús, hogy Orbán ennyit utazik magánügyben Svájcba. Utána viszont bécsi tudósítójuk arról közölt cikket, hogy Orbánt valójában a svájci Zugban bejegyzett magyar energiakereskedő cég, a MET érdekelhette, a cégnek ugyanis a miniszterelnökhöz köthető tulajdonosai is vannak. A MET mindezt tagadja, ettől még Orbán tavaly augusztusi svájci utazása igencsak feltűnőre sikeredett. Már csak azért is, mert még a tényét is el akarták titkolni, ám pechükre a repülőn lefotózták őket. Igen, őket, hiszen Orbán mellett felesége, valamint a főminisztere, Lázár János és annak felesége is Svájcba utazott. Hogy ott mit csináltak, az sokáig rejtély volt, de a repülőn készült képek után hivatalos magyarázat szükségeltetett, eszerint Orbánék és Lázárék egy németországi barátjukat látogatták meg, majd részt vettek egy székelyföldi gyerekkórus zürichi koncertjén. A gyerekek a jelenlévők szerint nagyon szépen énekeltek, ám ez még nem indok ilyen magas szintű kormányzati részvételre. A koncerten mindenesetre Orbán mellett Nagy István mosolygott.

Aztán alig több mint két hónap múlva megint csak Nagy oldalán tűnt fel Orbán, megint Svájcban, de a lapnak nem mondták el, miért. Az biztos, hogy repülőút helyett 13 órát vonatozott Zürichből hazafelé a miniszterelnök.

Megkerestük a miniszterelnökséget is, hogy miért volt ott Nagy István a találkozón, de nem kaptunk választ.