Körbeutazhatod Európát a Schneider gyakornokaként (X)

Fizetett szakmai gyakorlatra vár fiatalokat az energiaágazat vezető vállalata.

„Eljött az ideje, hogy olyan ifjakkal erősítsük a csapatunkat, akik már beleszülettek a digitális világba, és szinte anyanyelvként használják annak különféle kommunikációs formáit. Az EcoStruxure Akadémia programon keresztül őket szeretnénk bevezetni nagyon is gyakorlatias tapasztalatokkal, valós üzleti élményeken keresztül a Schneider világába – válaszolta kérdésünkre Lerch Zoltán. A Schneider Electric hazai leányvállalatának országos HR igazgatója kihangsúlyozta, hogy nem fénymásolásra keresnek gyakornokokat, hanem arra, hogy részt vegyenek a cég mindennapos munkájának sűrűjében. „Kiküldjük őket ügyfelekhez, megtanítjuk nekik, hogyan kell az üzleti életben működni és sikereket elérni. Mindezen túl rendkívül értékes és széles körű technikai tréninget kapnak majd külföldön több alkalommal is, és egy személyre szabott fejlődési terv szerint haladhatnak előre”.

Karrier akár egy külföldi leányvállaltnál

Az EcoStruxure Akadémia program valóban különleges lehetőségnek ígérkezik nem csupán azért, mert rendkívül vonzó „csomagot” kínál a gyakornokoknak, hanem azért is, mert Európában csak néhány országban indítja el ezt a Schneider. Nem titkolt célja a vállalatnak, hogy a gyakornokok végül munkavállalóként lépjenek be a Schneider kötelékébe, ezért nem csak kiemelkedően hasznos és fejlesztő gyakornoki programmal csábítják a fiatalokat, hanem gyors előrelépési lehetőségekkel kecsegtető állásajánlattal is. „Nagyon könnyen elképzelhető, hogy leendő fiatal kollégánk nem is itt, Magyarországon fogja folytatni a pályafutását, hanem a Schneider Nyugat-Európa más országaiban működő vállalatainál hasznosíthatja majd idővel a tudását” – mondta Lerch Zoltán.

Fókuszban az okos technológiák

A gyakornokok a Schneider Electric zászlóshajójának számító ipari vezérlőplatform, az EcoStruxure megismerésével az Ipari Dolgok Internete (IIoT) szakértőivé válhatnak. Éppen ezért olyan ambiciózus, lelkes és újító szellemű fiatalokat vár a vállalat, akik az irányítástechnikai, robotikai és mechatronikai illetve villamosmérnöki szakterületeken tanulnak végzősként vagy legfeljebb 3 éves szakirányú munkatapasztalattal rendelkeznek. Fontos, hogy a jelentkezők vonzódjanak a jövő okos technológiái iránt is.

„A gyakornoki programban két területen helyezkedhetnek majd el a fiatalok, miután felvesszük őket a Schneider-hez” – tájékoztatott Abonyi Andrea, a vállalat marketingkommunikációs menedzsere „Az egyik az ipari automatizálás, a másik pedig az energiaszektor területe. Miután beléptek hozzánk, az első feladatuk az lesz, hogy megismerkedjenek a Schneider világával, működésével, termékeivel egy olyan program keretében, amellyel minden frissen csatlakozott munkavállalónk beilleszkedését segítjük. Ez az ismerkedő fázis két-három hónapig tart, majd ezt követően két-három hetes külföldi kiküldetésre mennek valószínűleg egy olaszországi akadémiára, ahol egy angol nyelvű továbbképzésen vesznek részt, és az ott megszerzett tudás alapján már konkrét munkával kezdenek foglalkozni a cégünknél sales területen vagy támogató mérnöki funkcióban. Elsősorban olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik éreznek magukban affinitást arra, hogy emberekkel lépjenek kapcsolatba, szívesen kommunikálnak, beszélgetnek velük, és jól érzik magukat közönség előtt, például egy prezentáció során is. Miután pár hónapot itthon eltöltöttek, utána egy újabb három-négy-hetes külföldi kiküldetés következik, majd még két másikra is sor kerül, tehát egy év alatt összesen négyszer vesznek részt több hetes külföldi képzésen az EcoStruxure Akadémia programba bekerült fiatal gyakornokok.”

