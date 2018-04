Sallai a hadházys balhéról: Lehet, hogy meglöktem a székét

Szombaton Sallai Róbert Benedek, az LMP leköszönő képviselője bántalmazta a szintén leköszönő társelnököt, Hadházy Ákost, aki pár másodpercre még az eszméletét is elvesztette, ahogy arról mi is beszámoltunk.

Az első hírek ütésről szóltak, de Sallai most ezt Facebook-oldalán cáfolja:

Bocsánatot kérek tőle, amiért olyan riasztóan közeledhettem felé, hogy megérte magát ledobni a földre. Lehet, hogy meglöktem a székét. De, hogy erőt nem fejtettem ki, az bizonyos, és hogy nem ütöttem meg, az is bizonyos – és hazug, aki mást állít, de volt ott vagy hat tanú.

A politikus arról is ír, hogy Hadházyval ott telt be neki a pohár, amikor már nemcsak azt nyilatkozta, hogy ő és Schiffer András, a párt korábbi vezetője miatt lett meg a kétharmada a Fidesznek, hanem hogy lefizette őt a kormánypárt. Sallai szerint ütés nem volt, Hadházy dobta el magát.

Bocsánatot kérek tőle, amiért olyan riasztóan közeledhettem felé, hogy megérte magát ledobni a földre. Lehet, hogy meglöktem a székét. De, hogy erőt nem fejtettem ki, az bizonyos, és hogy nem ütöttem meg, az is bizonyos – és hazug, aki mást állít, de volt ott vagy hat tanú.

Majd elnézést kért még egyszer a társelnöktől, és mindenki mástól is, így azoktól, akiket felháborít, hogy Hadházyt (Sallai kezdeményezésére) ma nem zárták ki a pártból:

Bocsánatot kérek Hadházy Ákostól, nem ezt érdemelte, ami történt vele.

Bocsánatot kérek azoktól, akik jelen voltak. Azoktól is, akiket ez felháborít, de kérem: nyugodjanak meg, ahogy a filmekben sem halnak meg igazán az emberek, épp úgy most is csupán egy színdarabot láttak, mert nem mutatott volna jól egy kizárt tag a frakcióalakulás előtt.