Iránytű: elérheti a rekordot a választási részvétel

A Jobbik-közelinek tartott Iránytű Intézet legújabb kutatásából az derül ki, hogy bár a választáson való részvételi hajlandóság már december óta növekszik folyamatosan, az elmúlt két hétben jelentősen megugrott, jelenleg 71 százalékon áll (+/- 3 százalék), vagyis 68 százaléktól a magyar rekordot jelentő 74 százalékig terjed – becslésük szerint. Ez csúcsot jelent az Intézet méréseinek történetében, 70 százalék feletti eredményt még sohasem becsültek, kiélezett időközi választás esetén sem.

Az Iránytű elemzői vélemény szerint egy ilyen magas részvételi arány a kormánypártok számára kedvezőtlen lenne, 70 százalékos részvétel fölött még a Fidesz-KDNP parlamenti többsége is veszélybe kerülne. A részvételre vonatkozó adatok alapján jelenleg 500 000 aktív, kormányváltást akaró, pártpreferenciájában még bizonytalan választón is múlhat a kormánypártok parlamenti többsége.

Az elmúlt hetekben jelentős átrendeződést nem tapasztaltak a pártpreferenciák terén, a Fidesz-KDNP továbbra is meggyőző fölénnyel vezet, a választani tudó biztos szavazók 41 százaléka adná a voksát a kormánypártokra. A Jobbikra, ahogy az előző hónapban is, 25 százalék szavazna, míg a harmadik helyezett MSZP-re a biztos szavazó pártválasztók 13 százaléka. A mérési adatok alapján az LMP és a DK is bejut a Parlamentbe, rájuk 7-7 százalék szavazna. A Momentum viszont egyre távolabb kerül az 5 százalékos küszöbtől, rájuk az MKKP-hoz hasonlóan 2 százalék szavazna; az Együtt 1 százalékos támogatottsággal rendelkezik.

Az ellenzéki pártok között átszavazók becsült száma már mintegy 700 000 fő, közülük több mint 600 000 fő racionális döntést hoz – írja az Iránytű Intézet.

